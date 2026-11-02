В Адажском крае резко увеличили размер пособия по рождению ребенка
На последнем заседании Думы самоуправления Адажского края было рассмотрено более 40 вопросов повестки дня. Но важнейшим оказалось решение поднять размер пособия по рождению ребенка.
Пособие при рождении ребенка увеличат до 500 евро
Депутаты единогласно поддержали увеличение в Адажском крае пособия при рождении ребенка в 2027 году — с 300 до 500 евро. До сих пор в Адажском крае пособие при рождении было ниже, чем в других самоуправлениях пригорода Риги.
Ранее существенно было увеличено и пособие за рождение нескольких детей — до 1000 евро за каждого ребенка в случае двойни и до 1500 евро за каждого ребенка, если за одни роды рождаются трое и более детей.
Лиласте присвоят статус официального пляжа
Депутаты также поддержали присвоение Лиластскому пляжу статуса официальной купальной зоны на участке примерно 400 метров. До 31 декабря 2026 года все необходимые документы должны быть поданы в Инспекцию здоровья для включения купальной зоны в официальный государственный список.
После обследования пляжа было установлено, что его гидрогеологические условия полностью соответствуют обустройству купальной зоны. Эта инициатива является частью программы развития края, которая в долгосрочной перспективе предусматривает создание и поддержание благоустроенного и оснащенного пляжа Лиласте.
Читайте продолжение после рекламы