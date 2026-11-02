Дорогу от Бауски до литовской границы перестроят в четырехполосное скоростное шоссе

Первая встреча для общественного обсуждения с возможностью удаленного подключения состоится 3 ноября 2026 года в 18:00 в народном доме Церауксте. Ссылка для удаленного участия будет опубликована на сайте https://environment.lv/ в разделе Aktualitātes за день до встречи.