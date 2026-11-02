Дорогу от Бауски до литовской границы перестроят в четырехполосное скоростное шоссе
Перед тем, как приступить к работам, у местного населения спросят мнение.
Государственная служба по охране окружающей среды ранее приняла решение о применении процедуры оценки воздействия на окружающую среду к предлагаемым работам — реконструкции участка 71,8–86,1 км (от окончания Бауского объездного пути до государственной границы с Литвой) на государственном главном автомобильном пути A7 Рига–Бауска–граница Литвы (Гренцтале).
Планируется переделать дорогу в скоростную автомагистраль с двумя проезжими частями и четырьмя полосами движения протяженностью около 14,3 км. Участок дороги расположен в волостях Церауксте и Брунава Баускского края. С расположением предлагаемой деятельности можно ознакомиться на интерактивной карте: https://arcg.is/1XmyG52
Первая встреча для общественного обсуждения с возможностью удаленного подключения состоится 3 ноября 2026 года в 18:00 в народном доме Церауксте. Ссылка для удаленного участия будет опубликована на сайте https://environment.lv/ в разделе Aktualitātes за день до встречи.
Письменные предложения по предлагаемой деятельности, которые будут использованы при подготовке программы проведения оценки воздействия на окружающую среду, просят подавать в Государственную службу по охране окружающей среды до 13 ноября 2026 года (включительно) по адресу: ул. Рупниецибас, 23, Рига, LV-1045; электронная почта: pasts@vvd.gov.lv, телефон: 67084200.
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