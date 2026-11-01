В России стали отправлять в СИЗО людей за установленный на телефоне VPN
Российские следователи начали использовать наличие VPN на телефоне и функцию автоматического удаления сообщений как аргумент в пользу заключения подозреваемых под стражу. Об этом сообщают СМИ РФ.
Прежде обвинение обычно обосновывало необходимость ареста тяжестью предполагаемого преступления, вероятностью побега или риском вмешательства в расследование. Теперь дополнительным доводом становятся VPN-сервисы и автоматически удаляемая переписка. Следователи и суды рассматривают их как "методы конспирации", которые якобы указывают на общественную опасность фигуранта.
Само по себе использование VPN в России не влечет уголовной или административной ответственности. Однако поправки 2025 года запретили рекламу средств обхода блокировок. Кроме того, использование VPN стали учитывать как отягчающее обстоятельство по новой статье уголовного кодекса о поиске заведомо экстремистских материалов.
Между тем ужесточение блокировок сайтов и мессенджеров способствует распространению VPN среди россиян. По результатам июньского опроса MAR CONSULT за 2026 год, 52% участников регулярно пользовались такими сервисами. Лишь 15% сообщили, что никогда их не применяли.
Одновременно российские власти продолжают искать способы препятствовать работе VPN, в том числе с помощью технологий искусственного интеллекта.