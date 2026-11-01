В России стали отправлять в СИЗО людей за установленный на телефоне VPN

Само по себе использование VPN в России не влечет уголовной или административной ответственности. Однако поправки 2025 года запретили рекламу средств обхода блокировок. Кроме того, использование VPN стали учитывать как отягчающее обстоятельство по новой статье уголовного кодекса о поиске заведомо экстремистских материалов.