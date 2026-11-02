США отменили ранее введенные против Беларуси санкции в области авиации

Смягчение американских ограничений началось еще в сентябре 2025 года на фоне переговоров Вашингтона и Минска и освобождения белорусскими властями 52 заключенных. Тогда Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США разрешило полеты определенных самолетов "Белавиа", а также их техническое обслуживание и ремонт. Заявки на поставку оборудования и материалов для перевозчика стали рассматривать в индивидуальном порядке.