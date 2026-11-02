США отменили ранее введенные против Беларуси санкции в области авиации
Министерство торговли США разрешило корпорации Boeing возобновить сотрудничество с авиакомпанией "Белавиа". По заявлению белорусского перевозчика, решение позволит напрямую получать запчасти и программное обеспечение для действующего парка, а в перспективе – обсуждать приобретение новых самолетов.
О разрешении сообщил генеральный директор "Белавиа" Игорь Чергинец. По его словам, ранее аналогичное согласование было получено от Министерства финансов США.
Для авиакомпании практическое значение решения прежде всего связано с обслуживанием уже эксплуатируемых самолетов Boeing. Прямой доступ к комплектующим и программному обеспечению расширяет возможности поддержания их летной годности. Покупка новых лайнеров пока остается перспективой: о заключенных контрактах, количестве самолетов и сроках поставок не сообщалось.
Смягчение американских ограничений началось еще в сентябре 2025 года на фоне переговоров Вашингтона и Минска и освобождения белорусскими властями 52 заключенных. Тогда Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США разрешило полеты определенных самолетов "Белавиа", а также их техническое обслуживание и ремонт. Заявки на поставку оборудования и материалов для перевозчика стали рассматривать в индивидуальном порядке.
В октябре 2025 года американские власти расширили перечень охватываемых разрешением самолетов и исключили девять бортов из списка, ограничения которого препятствовали их обслуживанию. При этом сохранялся контроль за тем, чтобы поставляемые товары использовались для гражданского пассажирского флота и не перенаправлялись другим получателям.
Новое разрешение стало следующим шагом в восстановлении коммерческих связей. Однако на момент появления сообщения американские ведомства публично не раскрыли его условия: информация о решении поступила пока только от руководства "Белавиа" и белорусских представителей.
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