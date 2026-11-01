Во Франции решили обложить налогом интернет-трафик: больше других пострадают крупные американские компании

При ставке 0,055 евро за гигабайт передача 100 гигабайт обойдется поставщику контента в 5,50 евро налога. При этом предусмотрен предел платежа: 15% выручки компании во Франции или 2% ее общей выручки. Авторы рассчитывают получать около 10 млрд евро в год.