Во Франции решили обложить налогом интернет-трафик: больше других пострадают крупные американские компании
Во Франции намерены обложить интернет-трафик новым налогом: поставщики цифрового контента должны будут платить по 5,5 евроцента за каждый гигабайт данных, переданный пользователям. Поправку к проекту бюджета на 2027 год Национальное собрание поддержало с перевесом всего в один голос.
Автор поправки, депутат-социалист Лоран Ларди, предлагает взимать налог с компаний, поставляющих цифровой контент. Под действие меры могут попасть видеосервисы, социальные сети и другие платформы, передающие большие объемы данных.
Объем трафика должны будут учитывать интернет-провайдеры под контролем французского регулятора связи и налоговых органов. Согласно тексту поправки, измерять предполагается количество переданных данных с указанием компании-отправителя. Сбор сведений о содержании данных и их получателях не предусмотрен.
При ставке 0,055 евро за гигабайт передача 100 гигабайт обойдется поставщику контента в 5,50 евро налога. При этом предусмотрен предел платежа: 15% выручки компании во Франции или 2% ее общей выручки. Авторы рассчитывают получать около 10 млрд евро в год.
Как отмечает газета Le Figaro, 50 % всего трафика во Франции приходится на пять компаний: Netflix, Google, Meta, Amazon и Akamai.
Инициатива прошла вопреки отрицательному заключению правительства и генерального докладчика бюджетной комиссии. Критики опасаются, что крупные платформы переложат дополнительные расходы на рекламодателей. Кроме того, сбор затронет и менее крупных поставщиков контента, включая французские компании.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что американским и другим стриминговым платформам придется и в Латвии платить особый налог.