В Латвии хотят ввести депозит за электронные сигареты - вложить придется почти 4 млн евро
В Латвии хотят ввести залог в 50 центов за одноразовые электронные сигареты. Деньги можно будет вернуть, сдав использованное устройство в специальный автомат. Но создание новой системы потребует миллионов евро инвестиций.
Для электронных курительных устройств с неперезаряжаемыми аккумуляторами планируется ввести депозитную плату, свидетельствует поданный на согласование на портале правовых актов проект правил Кабинета министров о депозитной системе для электронных курительных устройств. Согласно проекту, продавец устройств будет взимать с покупателя депозитную плату в размере 0,50 евро, а покупатель сможет вернуть уплаченный депозит в безналичной форме после сдачи использованного устройства в автомат по приему электронных курительных устройств. На включенные в депозитную систему устройства необходимо будет наносить специальную маркировку, а также уникальный QR-код для учета устройств.
Оператор депозитной системы должен обеспечить, чтобы в приемные автоматы можно было сдавать не только включенные в депозитную систему устройства, но и устройства с неперезаряжаемыми аккумуляторами, на которых нет машиночитаемого идентификатора.
Пункты приема депозитных устройств будут размещены в местах торговли с большим потоком покупателей. В городах государственного значения и административных центрах краев должен быть как минимум один пункт приема электронных курительных устройств. Это требование в полном объеме планируется ввести с 1 января 2028 года.
Также проект правил предусматривает, что с 1 февраля 2027 года до конца 2027 года оператор депозитной системы должен будет обеспечить сбор не менее 50% выпущенных на рынок электронных курительных устройств, а с 1 января 2028 года целевой показатель составит не менее 80%.
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Согласно данным отрасли, стоимость приобретения и установки одного автомата по приему электронных курительных устройств может составить около 25 000 евро без налога на добавленную стоимость (НДС), и планируется разместить не менее 125 таких автоматов. Таким образом, первоначальные инвестиции только в приобретение оборудования составят 3,781 млн евро с НДС. В эти расчеты не включены затраты на ИТ-решения, центр учета и логистики и другие расходы на функционирование системы.
Данные исследования, проведенного Латвийской ассоциацией предприятий по сбору и утилизации отходов в 2024 году, показали, что в 2023 году в Латвии было выброшено около 15 млн электронных сигарет. Примерно 5%, или 750 000 устройств, были собраны и переданы переработчикам, а остальные 14,25 млн в основном попали на полигоны бытовых отходов.