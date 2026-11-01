В Латвии хотят ввести депозит за электронные сигареты - вложить придется почти 4 млн евро

Согласно данным отрасли, стоимость приобретения и установки одного автомата по приему электронных курительных устройств может составить около 25 000 евро без налога на добавленную стоимость (НДС), и планируется разместить не менее 125 таких автоматов. Таким образом, первоначальные инвестиции только в приобретение оборудования составят 3,781 млн евро с НДС. В эти расчеты не включены затраты на ИТ-решения, центр учета и логистики и другие расходы на функционирование системы.