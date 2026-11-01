Всемирный банк предупредил: отказ от российского газа может привести к еще большему росту цен в Европе

Отказ от российских поставок предусмотрен принятым Евросоюзом регламентом. Ограничения вводятся поэтапно, с переходными периодами для действующих контрактов: полный запрет на российский СПГ должен заработать с начала 2027 года, а на трубопроводный газ – осенью 2027-го. В ЕС связывают эту политику с необходимостью снизить зависимость от России, которая использовала энергопоставки как инструмент давления после начала полномасштабного вторжения в Украину.