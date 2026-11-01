Всемирный банк предупредил: отказ от российского газа может привести к еще большему росту цен в Европе
Запланированный отказ Евросоюза от российского газа может усилить давление на цены, если европейским покупателям не удастся найти замену выпадающим поставкам. Об этом говорится в докладе Всемирного банка Commodity Markets Outlook.
По оценке банка, в первом полугодии 2026 года российский газ обеспечивал около 11% предложения газа в ЕС. Если эти объемы не удастся заместить, Европа будет активнее конкурировать с азиатскими покупателями за доступные партии сжиженного природного газа. Это может повысить цены в обоих регионах.
При этом базовый прогноз Всемирного банка предполагает некоторое удешевление газа в следующем году. После ожидаемого роста средних европейских цен на 58% в 2026 году банк прогнозирует их снижение на 8% в 2027-м. Возможные перебои с поставками и усиление конкуренции за СПГ способны помешать этому снижению.
Ситуацию осложняют последствия конфликта на Ближнем Востоке и сравнительно низкие запасы в европейских хранилищах. По данным Агентства ЕС по сотрудничеству органов регулирования энергетики, к 21 октября хранилища были заполнены на 75%. Летом в Евросоюз практически не поступали значительные объемы катарского СПГ, а зависимость от американских поставок выросла: газ из США обеспечивал около 30% общего предложения в ЕС.
Всемирный банк указывает и на другие угрозы: сокращение добычи в Северном море, незапланированные остановки норвежских объектов и повреждения газовой инфраструктуры. Одновременно более быстрый рост добычи и экспорта СПГ из США мог бы смягчить ценовое давление.
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Отказ от российских поставок предусмотрен принятым Евросоюзом регламентом. Ограничения вводятся поэтапно, с переходными периодами для действующих контрактов: полный запрет на российский СПГ должен заработать с начала 2027 года, а на трубопроводный газ – осенью 2027-го. В ЕС связывают эту политику с необходимостью снизить зависимость от России, которая использовала энергопоставки как инструмент давления после начала полномасштабного вторжения в Украину.