Солнца будет немного, а ночи станут холоднее: прогноз синоптиков на следующую неделю в Латвии

Во вторник Латвию с северо-запада пересечет зона осадков. Ночью дожди ожидаются на западе страны и в Видземе, а днем распространятся и на Латгале. Ночью и утром местами будет образовываться туман. Со второй половины ночи на побережье усилится северный ветер, который будет слабым или умеренным. Ночью температура составит +3...+8 градусов, однако местами в восточных и центральных районах приблизится к нулю. Днем воздух прогреется до +6...+11 градусов, на востоке страны будет на несколько градусов прохладнее.