Солнца будет немного, а ночи станут холоднее: прогноз синоптиков на следующую неделю в Латвии
Первая неделя ноября в Латвии будет преимущественно облачной и дождливой, а в отдельных районах по ночам ожидаются заморозки. Синоптики также предупреждают о туманах и усилении ветра к концу недели, однако существенного похолодания пока не прогнозируется.
В понедельник в Латвии ожидается облачная погода, однако местами небо будет проясняться. В отдельных районах пройдут небольшие дожди и морось. При слабом ветре ночью местами образуется густой туман, который кое-где сохранится и утром. Ночью температура воздуха опустится до +1...+6 градусов, днем составит +5...+10 градусов.
Во вторник Латвию с северо-запада пересечет зона осадков. Ночью дожди ожидаются на западе страны и в Видземе, а днем распространятся и на Латгале. Ночью и утром местами будет образовываться туман. Со второй половины ночи на побережье усилится северный ветер, который будет слабым или умеренным. Ночью температура составит +3...+8 градусов, однако местами в восточных и центральных районах приблизится к нулю. Днем воздух прогреется до +6...+11 градусов, на востоке страны будет на несколько градусов прохладнее.
В среду в отдельных районах центральной и восточной Латвии ожидается небольшой дождь. Будет дуть слабый или умеренный северо-западный и северный ветер, который во второй половине дня постепенно сменится западным. Ночная температура существенно не изменится, однако местами на востоке страны возможны заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +5...+10 градусов, а в восточных районах - лишь до +3...+5 градусов.
К концу недели ветер усилится, на побережье временами возможны порывистые ветры. Местами пройдут небольшие дожди. Существенных изменений температуры воздуха не ожидается - погода останется примерно такой же, как в предыдущие дни.