Минувший октябрь в Латвии оказался одним из самых теплых за 100 с лишним лет
Октябрь 2026 года стал третьим самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений в Латвии, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии. При этом месяц оказался не только необычно теплым, но и значительно более сухим, чем обычно.
Средняя температура воздуха в Латвии в октябре составила 9,5 градуса, что на 2,7 градуса выше климатической нормы, сообщает LSM.lv.
Еще теплее октябрь был лишь дважды: в 2020 году, когда средняя температура достигла 9,7 градуса, и в 1967 году, когда она составила 9,9 градуса.
Самым теплым днем минувшего месяца стало 1 октября. Тогда в Вентспилсе температура воздуха после полудня поднялась до 21,6 градуса. Самая низкая температура была зафиксирована утром 19 октября в Зосены, где столбики термометров опустились до -3 градусов.
Примечательно, что за весь октябрь в Латвии был всего один день, когда среднесуточная температура оказалась ниже климатической нормы, - 19 октября. Во все остальные дни месяца погода была теплее обычного.
Октябрь также отличился недостатком осадков. В среднем по стране их выпало на 47% меньше нормы.
Меньше всего дождей было в Добеле, где за месяц выпало всего 14 миллиметров осадков. Самым дождливым местом стала Руцава, где выпало почти 97 миллиметров.
При этом в окрестностях Руцавы количество осадков соответствовало климатической норме, тогда как на остальной территории Латвии октябрь оказался суше обычного.
История метеорологических наблюдений, по которой в Латвии сравнивают средние температуры октября, ведется с 1924 года.