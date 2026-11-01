ФБР назвало виновных в крупнейшей криптокраже в истории: за хищением миллиардов стоит Северная Корея

Президент США Дональд Трамп, в отличие от ФБР, не стал однозначно возлагать ответственность за кибератаку на Северную Корею. 31 октября, отвечая на вопросы журналистов во время празднования Хэллоуина в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, он заявил, что американская администрация пока не уверена в причастности Пхеньяна.