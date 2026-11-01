ФБР назвало виновных в крупнейшей криптокраже в истории: за хищением миллиардов стоит Северная Корея
Федеральное бюро расследований США (ФБР) официально возложило ответственность на Северную Корею за крупнейшую кражу криптовалюты в истории. В результате масштабной кибератаки на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance злоумышленники похитили цифровые активы на сумму более 6 миллиардов долларов. Американские власти связывают нападение с северокорейской хакерской группировкой TraderTraitor, которая ранее уже провела одну из самых громких криптовалютных краж.
По данным американского ведомства, атака на Binance произошла примерно 29 октября 2026 года. Бюро заявило, что к хищению причастна Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР), а действия злоумышленников относятся к кибероперациям, известным под названием TraderTraitor.
Как произошла крупнейшая криптовалютная кража
По информации Associated Press, нападение на Binance произошло в четверг, 29 октября. За считаные минуты с биржи были похищены биткоины и другие цифровые активы общей стоимостью около 6,3 миллиарда долларов.
Это крупнейшее известное хищение криптовалюты за всю историю. Масштаб произошедшего значительно превысил предыдущие крупные атаки на криптовалютные платформы.
ФБР пока не раскрыло всех технических подробностей операции и способа проникновения злоумышленников. Однако американские специалисты установили, что похищенные средства начали активно перемещать между криптовалютными адресами. Основным направлением конвертации стал Ethereum (ETH).
По наблюдениям ФБР, хакеры переводят активы через различные блокчейн-сервисы. Следующим этапом, как ожидают американские власти, станет отмывание денег с использованием децентрализованных финансовых платформ (DeFi) и сервисов мгновенного обмена криптовалют.
Читайте продолжение после рекламы
Кто такие TraderTraitor
ФБР связывает нападение с группировкой TraderTraitor, которую американские власти относят к северокорейским киберпреступникам. Это не первый случай, когда данная группа оказывается в центре масштабной криптовалютной кражи. В феврале 2025 года ФБР официально обвинило северокорейских хакеров в хищении примерно 1,5 миллиарда долларов с криптовалютной биржи Bybit.
Тогда злоумышленники получили доступ к цифровым активам и вывели их на подконтрольные адреса. Впоследствии похищенные средства начали дробить и распределять между тысячами криптовалютных кошельков в нескольких блокчейн-сетях.
ФБР предупреждало, что преступники будут пытаться отмыть деньги и в конечном итоге обменять их на обычные валюты.
Binance обещает возместить клиентам потери
Несмотря на масштаб произошедшего, Binance заявила, что располагает достаточными резервами для покрытия большей части похищенных активов. По информации Associated Press, компания сообщила, что имеет в резерве около 90% суммы в тех же цифровых валютах, которые были украдены. Биржа также пообещала полностью компенсировать клиентам потери.
Читайте продолжение после рекламы
Тем временем ФБР обратилось к криптовалютным биржам, операторам блокчейн-инфраструктуры и компаниям, занимающимся анализом цифровых транзакций, с призывом блокировать операции, связанные с выявленными адресами хакеров.
Американские власти рассчитывают таким образом помешать преступникам вывести похищенные средства из криптовалютной системы и затруднить их дальнейшую легализацию.
Трамп не спешит обвинять Пхеньян
Президент США Дональд Трамп, в отличие от ФБР, не стал однозначно возлагать ответственность за кибератаку на Северную Корею. 31 октября, отвечая на вопросы журналистов во время празднования Хэллоуина в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, он заявил, что американская администрация пока не уверена в причастности Пхеньяна.
"Мы пока не знаем, Северная ли это Корея. Но если это действительно она, мы поговорим с Северной Кореей по этому поводу", - сказал Трамп.
Осторожность американского президента привлекает внимание на фоне его особых отношений с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Трамп неоднократно говорил о хороших личных отношениях с ним. В 2018 году президенты впервые встретились в Сингапуре, а в 2019 году провели переговоры в демилитаризованной зоне на границе двух Корей.
В последние месяцы Трамп также выражал желание вновь встретиться с Ким Чен Ыном, в том числе во время предстоящего саммита АТЭС в Китае.