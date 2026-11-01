Счета снизились с 500 до 50 евро: семья из Латвии показала, как работают солнечные панели

Впрочем, многое зависит от погодных условий и количества накопленной энергии. "Конечно, многое зависит от погоды. В прошлом году летом и осенью мы накопили примерно 10-11 мегаватт-часов, то есть 10-11 тысяч киловатт-часов, но потратили немного больше. Во второй половине января и в феврале пришлось доплачивать, поскольку накопленной энергии не хватило. В другие годы бывало и так, что электричество оставалось", - рассказывает Янис.