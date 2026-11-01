Счета снизились с 500 до 50 евро: семья из Латвии показала, как работают солнечные панели
Счета за электричество зимой когда-то достигали 500 евро в месяц, а теперь семья платит около 50-60 евро в самые холодные месяцы, а летом вообще счета были около 10 евро. Жители Латвии рассказали, как солнечные панели изменили расходы их дома, сколько стоила установка системы и почему такое решение выгодно далеко не каждому.
Рост цен на электроэнергию заставил многих жителей Латвии задуматься об установке солнечных панелей. Однако прежде чем вкладывать деньги в такую систему, важно оценить, сколько электричества потребляет домохозяйство и какая мощность установки ему действительно необходима. Своим опытом поделилась семья Мозга, которая живет в доме площадью 110 квадратных метров в Рижском регионе. В семье пять человек. Горячая вода нагревается электричеством, отопление обеспечивает тепловой насос, в хозяйстве есть и электромобиль.
Кому выгодны солнечные панели?
"Мы производим электричество, накапливаем его весной, летом и осенью, а в остальное время года используем. Но перед установкой обязательно нужно оценить собственное потребление электроэнергии. Если электричество используется только для бытовых нужд, а не для отопления и нагрева воды, возможно, такие инвестиции будут не настолько выгодными", - рассказывает хозяин дома Янис.
Его жена Анда считает, что в их случае условия для использования солнечных панелей практически идеальные. "Наша семья состоит из пяти человек, большую часть времени мы проводим дома, муж работает удаленно, у нас работает сушильная машина, мы готовим еду, заряжаем электромобиль. Поэтому потребление электроэнергии большое, и солнечные панели - очень выгодное решение", - объясняет она.
Когда семья устанавливала солнечную систему, расчеты показывали, что инвестиция может окупиться за шесть лет. Чем выше цена электричества, тем быстрее происходит окупаемость.
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Установка обошлась примерно в 12 000 евро. Это было время после начала войны в Украине, когда спрос на солнечные панели резко вырос, а цены значительно увеличились. Возможно, сегодня аналогичная система обошлась бы дешевле.
Как изменились счета за электричество?
До установки солнечных панелей летом семья платила за электричество примерно 50-100 евро в месяц, а зимой расходы были намного выше. После начала войны в Украине зимние счета за электричество достигали даже 500 евро в месяц.
После установки солнечной системы ситуация существенно изменилась. Зимой за услуги электросети приходилось платить примерно 50-60 евро в месяц, а летом счет составлял около 10 евро. После приобретения электромобиля расходы несколько увеличились и теперь могут достигать 60-70 евро в месяц.
Впрочем, многое зависит от погодных условий и количества накопленной энергии. "Конечно, многое зависит от погоды. В прошлом году летом и осенью мы накопили примерно 10-11 мегаватт-часов, то есть 10-11 тысяч киловатт-часов, но потратили немного больше. Во второй половине января и в феврале пришлось доплачивать, поскольку накопленной энергии не хватило. В другие годы бывало и так, что электричество оставалось", - рассказывает Янис.
Какую мощность солнечных панелей выбрать?
По словам семьи, перед установкой системы очень важно хотя бы пару лет анализировать собственное потребление электроэнергии. Это поможет понять, какая мощность действительно необходима.
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На крыше их дома установлены 30 солнечных панелей общей мощностью 12,4 кВт. Мощность инвертора составляет 10 кВт. В солнечный летний день система может производить около 80 кВт·ч электроэнергии, а весной и осенью - даже более 90 кВт·ч в сутки. Как объясняет семья, в весенние и осенние месяцы производительность панелей иногда выше, поскольку летом из-за перегрева они работают менее эффективно. Когда система работает на полной мощности, в доме одновременно можно использовать электроприборы общей мощностью до 10 кВт.
Солнечные панели установлены уже пять лет, и за это время никаких проблем не возникало. Инвертор находится на чердаке, поэтому в повседневной жизни владельцам практически не приходится задумываться о работе системы.
Особого обслуживания панели также не требуют: обычно дождь смывает с них пыль и пыльцу. Производители рассчитывают, что эффективный срок службы панелей составляет примерно 25-30 лет.
Что нужно проверить перед установкой?
Перед установкой солнечных панелей семья советует обязательно связаться с оператором распределительной электросети Sadales tīkls и выяснить, возможно ли подключить систему необходимой мощности по конкретному адресу. В поселке, где живет семья Мозга, некоторым владельцам домов пришлось ждать подключения, поскольку мощности существующей подстанции оказалось недостаточно.
Для установки панелей семья выбрала компанию Enefit. "Возможно, это был не самый дешевый вариант, но в стоимость входили вся документация, согласования и установка. Это важно, поскольку все должно быть сертифицировано. В противном случае получить подключение к сети невозможно", - объясняет Янис.
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При этом правила накопления электроэнергии изменились. Новым пользователям больше недоступна система нетто-учета (neto uzskaites sistēma), в рамках которой учитывались переданные в сеть киловатт-часы. Теперь действует система нетто-расчетов (neto norēķinu sistēma): вместо количества переданных в сеть киловатт-часов накапливается их денежная стоимость. Это важное обстоятельство, которое следует учитывать при расчетах окупаемости солнечных панелей: прежняя модель учета электроэнергии больше недоступна для новых пользователей.