"Не звонили, а ломились в дверь": жительница Латвии пожаловалась на поведение детей в Хэллоуин

"У меня тоже такое ощущение: одни нарядились, и им приятно угощать, а другие просто подставляют открытый мешок, даже ничего не говоря", - написала одна из участниц дискуссии. Другая комментатор призналась, что после подобного опыта в следующем году может встретить Хэллоуин уже с совершенно другим настроением. Она посоветовала тем, кто не хочет принимать гостей, просто не открывать дверь или выключить свет в доме.