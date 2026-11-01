Празднование Хэллоуина в Риге (31.10.26)
Вечером 31 октября Рига была полна призраков, монстров и других необычных персонажей. Празднующие Хэллоуин проявили всю свою богатую фантазию.
"Не звонили, а ломились в дверь": жительница Латвии пожаловалась на поведение детей в Хэллоуин
Хэллоуин должен быть праздником веселья, креативных костюмов и сладостей, но в этом году не все жители Латвии остались довольны маленькими гостями. Одна из пользовательниц в соцсетях пожаловалась на детей, которые, по ее словам, не звонили в дверь, а буквально ломились в нее. Ее рассказ вызвал бурную дискуссию.
В вечер Хэллоуина во многих местах Латвии дети и подростки отправились собирать сладости, однако праздник принес радость далеко не всем. Одна из пользовательниц социальной сети Threads поделилась неприятным опытом, рассказав, что в этом году поведение юных охотников за конфетами ее серьезно огорчило. Ее публикация вызвала дискуссию, в которой другие жители поделились как похожими наблюдениями, так и совершенно противоположным опытом.
"Мне нравится отмечать праздники, мне нравится готовиться к ним, и на этот вечер я тоже приготовила конфеты. Но должна сказать, что мне просто стало не по себе", - написала пользовательница @aneta_ancee. Женщина не скрывает разочарования поведением многих детей, которые приходили к ней за сладостями. По ее словам, около 70% посетителей были мальчиками, чьи костюмы ограничивались шарфом, повязанным на лице.
"Они не просто звонили в дверь, а неистово в нее барабанили, кричали. Когда открываешь, никто ничего не говорит, просто суют вперед рюкзаки. Ну серьезно?" - возмущается автор публикации.
За весь вечер женщина встретила всего четырех девочек, которые действительно постарались подготовиться к празднику: надели красивые костюмы и взяли с собой корзинки для сладостей в форме тыкв.
"В этом году меня это огорчило. Как называется какой-нибудь Гринч Хэллоуина? Потому что теперь я именно такая", - заключила она.
Публикация вызвала активное обсуждение. Выяснилось, что другие жители также сталкивались с похожим поведением детей.
"У меня тоже такое ощущение: одни нарядились, и им приятно угощать, а другие просто подставляют открытый мешок, даже ничего не говоря", - написала одна из участниц дискуссии. Другая комментатор призналась, что после подобного опыта в следующем году может встретить Хэллоуин уже с совершенно другим настроением. Она посоветовала тем, кто не хочет принимать гостей, просто не открывать дверь или выключить свет в доме.
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Еще один участник обсуждения рассказал, что в прошлом году вместо конфет невежливым детям раздавал яблоки.
Впрочем, далеко не у всех Хэллоуин оставил неприятное послевкусие. Некоторые пользователи поделились исключительно положительными впечатлениями. "У нас противоположный опыт, в целом все действительно было здорово и прилично. Да, дети охотятся за конфетами, но больше всего их радует развлечение в виде своеобразной трассы с элементами запугивания. Просто 10 из 10!" - рассказала одна из пользовательниц.
Другая женщина отметила, что все маленькие гости, приходившие к ним домой, были тщательно подготовлены к празднику. "У нас, наоборот, положительный опыт. Сын специально снял дверной звонок, поэтому нужно было стучать. Все пришедшие были нарядными, продумали маски, костюмы и корзинки. Сын сам встречал их в маске, и некоторые гости даже смеялись", - поделилась она.
Еще один комментатор рассказал о простом решении: он оставляет конфеты на первом этаже в подъезде многоквартирного дома, чтобы каждый желающий мог взять угощение самостоятельно.
Сама автор публикации порадовалась, что у других праздник прошел удачнее. "Очень приятно слышать о положительном опыте, ведь в целом это может быть таким замечательным мероприятием", - ответила она одной из комментаторш.