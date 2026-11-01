За два дня в Латвии погибли два водителя тракторов: один съехал в пруд, другой задел провода

В день Хэллоуина полиция задержала 20 водителей за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Больше всего таких нарушителей выявили в Рижском регионе. В Земгале также задержали одного водителя, находившегося под воздействием наркотических веществ.