За два дня в Латвии погибли два водителя тракторов: один съехал в пруд, другой задел провода
За два дня в Латвии погибли два водителя тракторов. В ночь на пятницу в Эргльской волости Мадонского края трактор съехал в пруд, а в субботу в Сталбской волости Цесисского края водитель погиб после того, как стрела гидроманипулятора задела провода электролинии.
Всего в субботу в Латвии было зарегистрировано 100 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и еще 13 получили травмы.
В субботу в Сталбской волости Цесисского края водитель трактора задел стрелой гидроманипулятора провода электролинии и погиб на месте происшествия. Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.
Десять человек пострадали в авариях в Рижском регионе, двое - в Видземе и один - в Латгалии. Среди пострадавших были два пешехода.
В день Хэллоуина полиция задержала 20 водителей за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения. Больше всего таких нарушителей выявили в Рижском регионе. В Земгале также задержали одного водителя, находившегося под воздействием наркотических веществ.
Тринадцать из задержанных водителей находились за рулем в настолько сильном опьянении, что им грозит уголовная ответственность. В таких случаях автомобиль конфискуют либо взыскивают его стоимость.
За превышение скорости в субботу на водителей составили 198 протоколов. В Рижском регионе наказали 40 автомобилистов, в Видземе - 52, в Латгалии - 46, в Земгале - 44, а в Курземе - 16.
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Всего за день полиция оформила 484 протокола за нарушения правил дорожного движения.