Трамп давит на Латвию и Литву: США хотят наладить экспорт белорусских удобрений через Клайпеду и Ригу
Латвийские порты могут оказаться частью американского плана по возвращению белорусских калийных удобрений на западные рынки. По данным Politico, представители администрации Дональда Трампа обсуждали возможный транзит не только через литовскую Клайпеду, но и через Ригу. Однако перевозки запрещены санкциями Евросоюза.
Для Вашингтона вопрос связан прежде всего с интересами американского сельского хозяйства. США почти полностью зависят от импортного калия, необходимого для производства удобрений, причем около 80% поставок обеспечивает Канада. Доступ к белорусской продукции позволил бы расширить выбор поставщиков. До введения санкций через Клайпеду проходило около 90% белорусского экспорта калийных удобрений.
США ослабили собственные санкции против белорусской калийной отрасли в марте 2026 года после освобождения Минском группы заключенных в рамках сделки при американском посредничестве. Но это не открыло белорусским грузам дорогу через Латвию и Литву. Ограничения ЕС запрещают импорт и транзит белорусского калия и продлены до 28 февраля 2027 года.
В Литве министр иностранных дел Кястутис Будрис уже заявил, что оснований для пересмотра ограничений нет. При этом премьер-министр Миндаугас Синкявичюс отметил, что лично не ощущал давления со стороны американских партнеров.
"Европейские чиновники не горят желанием следовать курсом Трампа. Уступка давлению США стала бы непопулярным и политически рискованным шагом для руководителей как Литвы, так и Латвии, поскольку ранее в этом году в обеих странах распались правящие коалиции", - пишет Politico.
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