Трамп давит на Латвию и Литву: США хотят наладить экспорт белорусских удобрений через Клайпеду и Ригу

США ослабили собственные санкции против белорусской калийной отрасли в марте 2026 года после освобождения Минском группы заключенных в рамках сделки при американском посредничестве. Но это не открыло белорусским грузам дорогу через Латвию и Литву. Ограничения ЕС запрещают импорт и транзит белорусского калия и продлены до 28 февраля 2027 года.