Хорошие новости для жителей Латвии - с ноября государство увеличивает помощь на оплату жилья

Для лиц пенсионного возраста, которые живут одни, и лиц с инвалидностью коэффициент повышен с 2,1 до 2,5. Для домохозяйств, состоящих только из пенсионеров или лиц с инвалидностью, а также для семей с детьми повышение составит 2, а для остальных домохозяйств коэффициент вырастет с 1,3 до 1,7.