Хорошие новости для жителей Латвии - с ноября государство увеличивает помощь на оплату жилья
С ноября вступают в силу поправки к закону о социальных услугах и социальной помощи, которые предусматривают в отопительном сезоне 2026/2027 года увеличение коэффициентов, используемых при расчете жилищных пособий, что обеспечит большую поддержку домохозяйствам с низкими доходами.
Поправки предусматривают, что с 1 ноября по 30 апреля 2027 года будут увеличены коэффициенты, используемые при расчете жилищных пособий для различных групп населения.
Для лиц пенсионного возраста, которые живут одни, и лиц с инвалидностью коэффициент повышен с 2,1 до 2,5. Для домохозяйств, состоящих только из пенсионеров или лиц с инвалидностью, а также для семей с детьми повышение составит 2, а для остальных домохозяйств коэффициент вырастет с 1,3 до 1,7.
Как указало Министерство климата и энергетики, изменения необходимы с учетом прогнозов о возможном росте в отопительном сезоне расходов на теплоснабжение в отдельных населенных пунктах. Цель поправок - снизить влияние роста расходов на отопление на социально менее защищенные группы населения.
С вступлением поправок в силу социальные службы самоуправлений без заявлений от жителей произведут перерасчет уже назначенных жилищных пособий, применяя повышенные коэффициенты. Одновременно государство обеспечит дополнительные целевые дотации самоуправлениям, чтобы компенсировать часть возросших расходов.
Прогнозируется, что число получателей жилищных пособий в среднем увеличится на 2232 человека в месяц и составит 37 610 человек, а средний размер пособия на одного человека вырастет со 149,19 евро до 174,11 евро в месяц.
Общее влияние изменений на государственный бюджет оценивается в 8,7 млн евро, из них более 8 млн евро предназначены для увеличения жилищных пособий, а около 602 тыс. евро - на доплаты сотрудникам социальных служб самоуправлений за дополнительную рабочую нагрузку.
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