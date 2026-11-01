Масштабный ночной рейд в Риге: полиция проверила более 5700 автомобилей и поймала пьяных водителей

Во время проверки полицейские столкнулись и с агрессивно настроенной женщиной. Как выяснилось, она управляла автомобилем после употребления алкоголя. Главный инспектор первого отдела Бюро реагирования Госполиции Анрий Вентс рассказал журналистам, что концентрация алкоголя в организме женщины была не слишком высокой, однако это не освобождало ее от ответственности. Водительницу задержали за управление транспортным средством под воздействием алкоголя. Ей назначили время рассмотрения дела, а продолжать движение за рулем запретили.