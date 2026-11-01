Масштабный ночной рейд в Риге: полиция проверила более 5700 автомобилей и поймала пьяных водителей
В ночь на 31 октября в Риге прошел масштабный полицейский рейд, во время которого сотрудники Госполиции проверили более 5700 автомобилей. Большинство водителей благополучно продолжили путь, однако без нарушителей и неприятных инцидентов не обошлось: шестерых человек поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает программа "Panorāma" Латвийского телевидения.
В ходе рейда полицейские останавливали автомобили и предлагали водителям пройти проверку на алкоголь. Некоторые автомобилисты спокойно выполняли требования сотрудников полиции, другие вступали с ними в разговоры.
Один из остановленных водителей по имени Александр показал на алкотестере результат 0,52 промилле. Полицейский предупредил мужчину, что показатель находится на границе допустимого, и посоветовал быть осторожнее. В итоге, как отмечается в сюжете, Александр смог продолжить путь без административного наказания.
Другой водитель, Михаил, во время общения с журналистами признался, что допускает употребление небольшого количества алкоголя перед поездкой. По его словам, он может выпить одно пиво, поскольку считает, что после этого концентрация алкоголя в организме составит около 0,2-0,3 промилле.
Во время проверки полицейские столкнулись и с агрессивно настроенной женщиной. Как выяснилось, она управляла автомобилем после употребления алкоголя. Главный инспектор первого отдела Бюро реагирования Госполиции Анрий Вентс рассказал журналистам, что концентрация алкоголя в организме женщины была не слишком высокой, однако это не освобождало ее от ответственности. Водительницу задержали за управление транспортным средством под воздействием алкоголя. Ей назначили время рассмотрения дела, а продолжать движение за рулем запретили.