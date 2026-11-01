В Риге студенты смогут переночевать в Национальной библиотеке
Представьте: вечером вы приходите в библиотеку на лекции и дискотеку, ночью исследуете ее темные коридоры, а затем устраиваетесь спать прямо среди книжного мира. В ноябре Национальная библиотека Латвии впервые предложит студентам такую необычную возможность.
В Национальной библиотеке Латвии (LNB) 13 и 14 ноября состоится мероприятие Studentu nakts LNB, во время которого студентам впервые предложат не только провести вечер в библиотеке, но и остаться там на ночь. Участие в мероприятии бесплатное, однако необходимо предварительно зарегистрироваться. В вечерней программе смогут принять участие студенты и другие желающие, а вот переночевать в библиотеке разрешат только студентам, которые заранее зарегистрируются и отдельно подадут заявку на ночлег. Для участия также потребуется действующая читательская карта LNB.
Программа начнется 13 ноября в 18:00 и продлится до 22:00. Посетителей ждут лекции, дискуссии, мастер-классы, викторины и показ студенческих фильмов. Участники смогут познакомиться с ресурсами библиотеки, узнать, как использовать их в учебе, а также отправиться на экскурсии по зданию и выставкам.
В программе запланированы дискуссии о том, как пробудить у детей и молодежи интерес к науке, а также о карьере ученых. Общество Исайи Берлина организует встречу с депутатом Европейского парламента Иваром Иябсом (LA), во время которой обсудят его книгу "Демократия (и что нам с ней делать)".
Кроме того, состоятся межуниверситетские дебаты на английском языке, показ короткометражных фильмов студентов Национальной киношколы Латвийской академии культуры и дискуссия после просмотра. Музыкант и филолог Артурс Скутелис проведет мастер-класс по рэпу.
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Желающие также смогут посетить занятие по чтению старопечатных текстов и мастерскую печати. А в сотрудничестве с Рижским техническим университетом участникам предложат виртуально побывать в туннеле Большого адронного коллайдера CERN. Для участия в некоторых мероприятиях потребуется отдельная регистрация.
Свою программу подготовил и Студенческий бизнес-инкубатор Латвийского университета биологических наук и технологий. Он организует ночной хакатон Challenge Fit, во время которого участники при поддержке наставников будут искать проблемы, разрабатывать идеи и до утра создавать концепции решений. Итоговые проекты они представят жюри.
Но на этом программа не закончится. С 22:00 до 2:00 в библиотеке пройдет дискотека с диджеем Линдой Самсоновой. А ровно в полночь участникам предложат отправиться на экскурсию по темным коридорам и помещениям здания. Во время нее также состоится разговор о латвийских похоронных традициях и обычаях проведения капусветков - поминальных мероприятий на кладбищах.
Когда и как можно будет переночевать?
Для ночлега в Конференц-центре библиотеки выделят время с 2:00 до 6:30 14 ноября. При этом участникам придется позаботиться о спальном месте самостоятельно: необходимо принести с собой коврик и спальный мешок.
Утренняя программа начнется в 7:00. Для студентов, которые останутся ночевать в библиотеке, организуют занятие йогой на 11-м этаже здания. На него нужно взять спортивную одежду для переодевания и собственный коврик. Также в программе запланирован финансовый завтрак от Swedbank.
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Таким образом, участникам предложат провести в Национальной библиотеке практически всю ночь - от лекций и творческих мастер-классов до дискотеки, необычной экскурсии и утренней йоги.