В Риге студенты смогут переночевать в Национальной библиотеке

В Национальной библиотеке Латвии (LNB) 13 и 14 ноября состоится мероприятие Studentu nakts LNB, во время которого студентам впервые предложат не только провести вечер в библиотеке, но и остаться там на ночь. Участие в мероприятии бесплатное, однако необходимо предварительно зарегистрироваться. В вечерней программе смогут принять участие студенты и другие желающие, а вот переночевать в библиотеке разрешат только студентам, которые заранее зарегистрируются и отдельно подадут заявку на ночлег. Для участия также потребуется действующая читательская карта LNB.