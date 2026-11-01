Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:23
Первый день ноября не принесет ни настоящих холодов, ни серьезных осадков
В первый день ноября в Латвии сохранится осенняя погода: будет преимущественно облачно и относительно тепло, обещают синоптики.
Как прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье небо над большей частью страны будет затянуто облаками, хотя местами временами возможны прояснения. В отдельных районах не исключен небольшой дождь.
Температура воздуха днем поднимется до +6...+10 градусов. Будет дуть слабый ветер, скорость которого не превысит пяти метров в секунду.
В Риге также ожидается преимущественно облачная погода, однако осадков не прогнозируется. Ветер будет слабым, а максимальная температура воздуха составит +7...+8 градусов.