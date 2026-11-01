Латвия впервые председательствует в Совете Безопасности ООН - что это значит
С сегодняшнего дня Латвия впервые в истории председательствует в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН), сообщила пресс-секретарь постоянного представительства Латвии при ООН в Нью-Йорке Сигне Знотиня-Знота.
Латвия будет председательствующей страной в Совбезе ООН в течение одного месяца, во время которого будет руководить всеми неформальными и формальными заседаниями. Приоритетами Латвии в период председательства станут ситуация в Украине, а также вызовы и возможности, связанные с развитием новых технологий.
Посол Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес отмечает, что председательство в Совбезе ООН - это период, когда страна становится наиболее заметной в его работе. По ее мнению, вклад Латвии в деятельность Совбеза ООН был последовательным и целенаправленным на протяжении всего времени, однако председательство позволит государству не только отстаивать свои интересы и ценности и повышать узнаваемость, но и продемонстрировать ответственную позицию.
Павлюта-Десландес подчеркивает, что работа в Совбезе ООН позволяет еще лучше осознать, что независимость и свободу необходимо защищать каждый день. Именно в этом заключается главная цель Латвии в Совбезе ООН - укреплять безопасность страны, в том числе поддерживая Украину.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы война России против Украины оставалась одним из главных вопросов повестки дня Совбеза ООН, не допустить нормализации российской агрессии против Украины, опровергать российскую пропаганду и ложь, а также разъяснять международному сообществу империалистические цели России и глобальные последствия ее действий", - отметила Павлюта-Десландес.
В этом году в Совете Безопасности ООН состоялось 16 официальных заседаний, посвященных Украине. Почти все они были созваны по просьбе Украины при поддержке Латвии и ее европейских союзников. Кроме того, Латвия организовала посвященное Украине заседание в формате формулы Аррии, на котором были рассмотрены гуманитарные аспекты российской агрессии против Украины, в том числе положение военнопленных, гражданских лиц и заключенных, а также незаконная вербовка иностранцев в российскую армию.
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Параллельно с работой в Совбезе ООН Латвия по своей инициативе регулярно организует неформальные брифинги для других стран о ситуации в Украине и других актуальных конфликтах в мире, способствуя всестороннему пониманию вызовов международной безопасности.
Как сообщалось, в 2026 и 2027 годах Латвия будет работать в Совбезе ООН в качестве непостоянного члена. Латвия завершит серию председательств в Совбезе ООН четырех европейских стран - Дании, Франции и Греции.