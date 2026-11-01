Латвия впервые председательствует в Совете Безопасности ООН - что это значит

Посол Латвии при ООН Санита Павлюта-Десландес отмечает, что председательство в Совбезе ООН - это период, когда страна становится наиболее заметной в его работе. По ее мнению, вклад Латвии в деятельность Совбеза ООН был последовательным и целенаправленным на протяжении всего времени, однако председательство позволит государству не только отстаивать свои интересы и ценности и повышать узнаваемость, но и продемонстрировать ответственную позицию.