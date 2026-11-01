В Латвии с ноября вступает в силу целый ряд изменений: кого они коснутся и что нужно учитывать
Ноябрь принесет жителям Латвии целый ряд изменений, которые затронут повседневные расходы, социальные пособия и правила совершения покупок. Одни нововведения позволят получить дополнительную государственную поддержку, другие, наоборот, приведут к новым расходам. Рассказываем, что изменится с 1 ноября и в течение месяца.
Посылки из-за пределов ЕС станут дороже
С 1 ноября 2026 года вступают в силу новые требования Европейского союза, предусматривающие дополнительную плату за обработку коммерческих посылок из стран, не входящих в ЕС. Теперь за каждую товарную позицию в таком отправлении придется платить дополнительно 2 евро.
Изменения коснутся покупок в интернет-магазинах и на торговых площадках Китая, США, Великобритании, Норвегии, Швейцарии и других стран за пределами Евросоюза.
Новая плата добавляется к таможенным платежам, которые действуют с 1 июля 2026 года. Для посылок стоимостью до 150 евро предусмотрен таможенный сбор в размере 3 евро за каждую товарную позицию. Таким образом, с ноября за одну позицию придется заплатить 5 евро – 3 евро таможенного сбора и 2 евро платы за обработку.
Например, если человек заказал три разных товара в одной посылке стоимостью до 150 евро, общая сумма этих двух платежей составит 15 евро. Кроме того, необходимо уплатить налог на добавленную стоимость (НДС) по действующим правилам. Для отправлений дороже 150 евро применяются обычные ставки ввозной пошлины, к которым также добавляется плата за обработку.
При этом для некоммерческих отправлений, которые частное лицо бесплатно посылает другому частному лицу в подарок, сохраняются исключения. В частности, подарки стоимостью до 45 евро освобождаются от таможенной пошлины, НДС и новой платы за обработку. Такие отправления, однако, все равно необходимо декларировать.
Больше жителей смогут претендовать на жилищное пособие
С 1 ноября 2026 года до 30 апреля 2027 года в Латвии будет действовать расширенная система поддержки жителей с низкими доходами в отопительный сезон. Изменения предусматривают повышение коэффициентов, используемых при расчете жилищного пособия.
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Для одиноко проживающих пенсионеров и людей с инвалидностью коэффициент увеличивается с 2,1 до 2,5. Для домохозяйств, состоящих исключительно из пенсионеров и людей с инвалидностью, он вырастет с 1,7 до 2.
Аналогичное повышение с 1,7 до 2 предусмотрено для семей с детьми до 18 лет, а также домохозяйств, в которых есть молодые люди младше 24 лет, продолжающие получать общее, профессиональное или высшее образование. Для остальных домохозяйств коэффициент увеличивается с 1,3 до 1,7.
Важно учитывать, что эти показатели не означают автоматического увеличения пособия в соответствующее число раз. Коэффициенты используются в формуле расчета, которая также учитывает доходы семьи и установленные нормативы расходов на жилье.
Повышение коэффициентов позволит увеличить выплаты некоторым действующим получателям помощи, а также расширить круг людей, которые смогут на нее претендовать. По расчетам, число получателей жилищного пособия может увеличиться примерно на 2232 человека в месяц, а средняя сумма поддержки на одного получателя – со 149 до 174 евро.
Тем жителям, которым пособие уже назначено и чье материальное положение оценено социальной службой, повторно подавать заявление для перерасчета не потребуется. Муниципальные социальные службы должны провести перерасчет самостоятельно. Тем, кто ранее не получал помощь, но считает, что теперь соответствует условиям, следует обратиться в социальную службу своего самоуправления.
В ряде городов Латвии подорожает отопление
Ноябрь принесет изменения и в тарифах на теплоэнергию. Комиссия по регулированию общественных услуг утвердила повышение тарифов для 13 регулируемых предприятий и снижение для одного.
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С 1 ноября новые тарифы вступят в силу в Юрмале, Елгаве, Цесисе, Гулбене, Добеле, Кулдиге, Олайне, Резекне, Валмиере и ряде других населенных пунктов.
В частности, стоимость теплоэнергии в Юрмале составит 94,90 евро за мегаватт-час, в Елгаве – 79,61 евро, в Цесисе – 100,16 евро, в Гулбене – 84,72 евро, в Олайне – 72,51 евро, а в Резекне – 76,95 евро за мегаватт-час. Указанные тарифы приведены без НДС.
С 18 ноября повышение ожидается также в Талси, где тариф составит 73,99 евро за мегаватт-час. В то же время в Ауце, Бене и Лиелауце с 1 ноября стоимость теплоэнергии снизится до 72,46 евро за мегаватт-час.
Как поясняет регулятор, основной причиной подорожания стали возросшие расходы на топливо, прежде всего древесные гранулы и щепу. При этом увеличение тарифа не обязательно означает пропорциональное повышение счетов жителей: итоговая сумма зависит от потребления теплоэнергии и энергоэффективности конкретного здания.
С 3 ноября изменится срок выплаты пособия по уходу за ребенком
Еще одно важное изменение касается семей с маленькими детьми. С 3 ноября 2026 года срок выплаты государственного пособия по уходу за ребенком будет зависеть от даты его рождения.
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Если ребенок родился до 2 ноября включительно, пособие по уходу за ним будут выплачивать до достижения двухлетнего возраста. При этом до полутора лет размер пособия составляет 298 евро в месяц, а с полутора до двух лет – 42,69 евро ежемесячно.
Для детей, которые родятся 3 ноября 2026 года или позднее, пособие будет предусмотрено только до полуторалетнего возраста. Это означает, что дополнительные выплаты по 42,69 евро в месяц в период от полутора до двух лет для таких детей больше не предусмотрены.
Таким образом, разница всего в один день рождения ребенка может повлиять на продолжительность получения государственной поддержки. Изменение не отменяет пособие по уходу за ребенком в размере 298 евро до достижения им полутора лет.
С 20 ноября изменятся правила покупок с отсрочкой платежа
С 20 ноября 2026 года в Латвии начнет действовать новое регулирование услуг отложенного платежа. Оно затронет продавцов товаров и поставщиков услуг, которые самостоятельно предоставляют покупателям возможность получить товар или услугу сейчас, а расплатиться позднее.
Нововведения связаны с требованиями Европейского союза в области потребительского кредитования. Их цель – усилить защиту покупателей и снизить риски возникновения непосильных долговых обязательств.
В случаях, предусмотренных законом, продавцу потребуется оценивать платежеспособность клиента до заключения договора. При этом могут учитываться доходы, расходы и другие финансовые обстоятельства покупателя.
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Однако новые требования распространяются не на все покупки с отсрочкой платежа. В частности, предусмотрены исключения для случаев, когда покупатель полностью рассчитывается в течение 50 дней после получения товара или услуги. Для определенных крупных компаний, предлагающих отсрочку платежа при дистанционных покупках, действует более короткий срок исключения – 14 дней при соблюдении дополнительных условий.
Отдельные крупные предприятия, самостоятельно предоставляющие такую услугу, также должны будут зарегистрироваться в специальном реестре Банка Латвии.
Станет доступно больше способов подачи документов на вид на жительство
С 1 ноября вступают в силу отдельные изменения в правилах оформления видов на жительство в Латвии. Они предусматривают дополнительные способы электронной подачи документов.
В частности, правила разрешают использовать специальную электронную услугу с авторизацией посредством надежной электронной подписи. Подать документы таким способом сможет не только сам иностранец, но также его уполномоченный представитель или приглашающая сторона.
Кроме того, предусмотрена возможность использования электронной услуги иностранцами, у которых нет надежной электронной подписи. В этом случае потребуется пройти авторизацию в соответствии с порядком, предусмотренным соответствующим электронным сервисом.
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Новые положения направлены на расширение возможностей дистанционной подачи документов. При этом конкретный порядок использования электронных услуг и их фактическую доступность необходимо уточнять в Управлении по делам гражданства и миграции.