В Латвии с ноября вступает в силу целый ряд изменений: кого они коснутся и что нужно учитывать

Для детей, которые родятся 3 ноября 2026 года или позднее, пособие будет предусмотрено только до полуторалетнего возраста. Это означает, что дополнительные выплаты по 42,69 евро в месяц в период от полутора до двух лет для таких детей больше не предусмотрены.