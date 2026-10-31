США предупредили о возможном теракте в Москве: ФСБ подтвердила информацию
Посольство США в Москве предупредило о достоверной угрозе происшествия с массовыми жертвами на территории музея-заповедника "Царицыно". Российская ФСБ подтвердила, что получила от американской стороны информацию о подготовке теракта. Вечером территорию парка закрыли, а посетителей одного из концертов эвакуировали.
В субботу, 31 октября, посольство США в России опубликовало экстренное предупреждение о возможной угрозе безопасности в Москве.
В заявлении дипломатической миссии говорилось, что американской стороне известно о достоверной угрозе происшествия с массовыми жертвами, которое может произойти в этот день на территории музея-заповедника "Царицыно" по адресу: улица Дольская, 1.
"Правительство США координирует меры реагирования с соответствующими органами власти Российской Федерации", - сообщило посольство.
Американским гражданам рекомендовали не посещать музей-заповедник 31 октября, держаться подальше от указанного района, сохранять бдительность и избегать мест массового скопления людей. Также посольство посоветовало следить за сообщениями местных СМИ и держать мобильные телефоны заряженными.
ФСБ подтвердила информацию о возможном теракте
Позже Федеральная служба безопасности России подтвердила, что получила от США информацию о подготовке террористического акта в Москве.
"По партнерским каналам от американской стороны получена информация о подготовке теракта в Москве. Проводится соответствующая работа", - заявили в ведомстве.
Как сообщает Reuters, американская сторона передала информацию российским властям по существующим каналам сотрудничества. При этом ни ФСБ, ни посольство США не раскрыли подробностей предполагаемого нападения, не назвали возможных подозреваемых и не уточнили, каким именно образом оно могло быть совершено.
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В "Царицыно" прервали концерт и эвакуировали посетителей
После появления предупреждения ситуация в музее-заповеднике изменилась. По информации московского издания MSK1.RU, вечером территорию "Царицыно" закрыли для посетителей, на месте появились сотрудники правоохранительных органов.
Во время органного концерта в "Хлебном доме" объявили эвакуацию. Выступление органистки Лилии Печенкиной прервали примерно за 10 минут до окончания. Музыкантке предложили немедленно завершить выступление и покинуть здание.
По словам Печенкиной, объявление об эвакуации прозвучало во время исполнения последнего произведения. После этого посетителей вывели из здания. Сотрудники полиции дежурили также у станции метро "Царицыно" и на входах в парк.
Почему предупреждение США вызывает особое внимание
Ситуация напоминает события марта 2024 года, когда американское посольство также предупреждало о готовящихся экстремистами нападениях в Москве.
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Тогда дипломатическая миссия рекомендовала гражданам США избегать массовых мероприятий и больших скоплений людей в российской столице. Через несколько дней, 22 марта 2024 года, вооруженные нападавшие ворвались в концертный зал Crocus City Hall в Красногорске, открыли огонь по посетителям и устроили пожар.
В результате теракта погибли более 140 человек, сотни получили ранения. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая организация "Исламское государство".
Позднее глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявлял, что полученная от американских спецслужб информация о готовящемся нападении была слишком общей и не позволила установить исполнителей преступления.
На момент публикации официальные подробности о предполагаемых организаторах и целях возможного нападения 31 октября не сообщались.