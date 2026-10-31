США предупредили о возможном теракте в Москве: ФСБ подтвердила информацию

Как сообщает Reuters, американская сторона передала информацию российским властям по существующим каналам сотрудничества. При этом ни ФСБ, ни посольство США не раскрыли подробностей предполагаемого нападения, не назвали возможных подозреваемых и не уточнили, каким именно образом оно могло быть совершено.