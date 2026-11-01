Первый снег в Латвии выпадает все позже: климатологи назвали новую среднюю дату

Изменения климата влияют и на первый снег - он выпадает все позже. Как показывает анализ данных Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, до начала этого столетия средняя дата появления первого снежного покрова (не менее 1 сантиметра) на территории Латвии в каждом десятилетии была от середины октября до начала ноября, а после 2010 года первый слой снега стал появляться все позже и позже, сообщает Latvijas Avīze.