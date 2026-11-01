В США вместе со сменой власти приходят новые чиновники - почему в Латвии не так?
В Латвии министры и высшие чиновники могут фактически представлять разные политические силы. По мнению руководителя группы действий по сокращению бюрократии Яниса Эндзиньша, такая система создает конфликт интересов внутри министерств и даже может приводить к саботажу.
Выступая в передаче "Kārtības rullis" на TV24, Эндзиньш объяснил, что в мире существуют две основные модели организации государственной службы. Первая - англосаксонская, которую используют, в частности, в США. Там смена политической власти сопровождается масштабными кадровыми изменениями в государственном аппарате: вместе с новой администрацией приходят и новые чиновники.
"Приходит новая власть, и изменения происходят вплоть до уровня руководителей подразделений. Все это понимают и принимают. Приходят новые политики, и значительная часть чиновничьего аппарата тоже меняется", - пояснил Эндзиньш. Этим же, по его словам, объясняется практика назначения американских послов. Среди них есть не только профессиональные дипломаты, но и люди, получившие должности благодаря политическим назначениям.
Вторая модель - немецкая, или германская. В ней после смены правительства министры и политическое руководство меняются, но профессиональная государственная служба сохраняется. Высокопоставленные чиновники обеспечивают преемственность работы министерств независимо от того, какие политические силы находятся у власти.
Именно эту модель Латвия пыталась перенять еще во времена правительства Андриса Шкеле. Однако со временем, считает Эндзиньш, система стала противоречивой и утратила четкие границы. "По сути, у нас де-факто нет ни одной модели в чистом виде", - отметил он.
Проблема заключается в том, что латвийская государственная служба формально должна быть профессиональной и политически нейтральной, но на практике у некоторых чиновников появляется отчетливая политическая окраска. В результате министр может представлять одну партию, а государственный секретарь министерства - ассоциироваться с совершенно другой политической силой.
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"Министр от одной партии, а государственный секретарь - от совершенно другой. Это уже конфликт по определению, и так быть не должно", - подчеркнул Эндзиньш.
Ведущий передачи предположил, что проблема может заключаться в личных качествах политиков или профессионализме чиновников, ведь административный аппарат способен не только выполнять решения руководства, но и фактически подчинять его себе. Однако Эндзиньш считает, что сводить проблему к личным качествам отдельных людей неправильно. Речь прежде всего идет о том, насколько грамотно устроена сама система государственного управления.
По его убеждению, Латвии следует придерживаться именно немецкой модели, при которой профессиональные чиновники остаются на своих местах и обеспечивают стабильную работу государственных учреждений при смене правительств. Но для этого необходимо, чтобы государственная служба действительно была политически нейтральной и лояльной действующему политическому руководству.
Он обратил внимание на противоречие, возникающее, когда высокопоставленный чиновник фактически связан с партией, которая находится в оппозиции и конфликтует с политической силой, руководящей министерством. "Если человек связан с другой партией, которая конфликтует с правящей и находится в оппозиции, о каком сотрудничестве может идти речь? Его не может быть. Здесь изначально заложен конфликт интересов, а затем начинается настоящий саботаж", - предупредил Эндзиньш.