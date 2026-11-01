В США вместе со сменой власти приходят новые чиновники - почему в Латвии не так?

Он обратил внимание на противоречие, возникающее, когда высокопоставленный чиновник фактически связан с партией, которая находится в оппозиции и конфликтует с политической силой, руководящей министерством. "Если человек связан с другой партией, которая конфликтует с правящей и находится в оппозиции, о каком сотрудничестве может идти речь? Его не может быть. Здесь изначально заложен конфликт интересов, а затем начинается настоящий саботаж", - предупредил Эндзиньш.