ФОТО: объятия сквозь слезы - как встречали украинцев, эвакуированных из оккупированных Олешек
Жители города Олешки в Херсонской области, находящегося под российской оккупацией, в субботу, 31 октября, вернулись на подконтрольную Украине территорию. Для этого им пришлось проделать сложный маршрут через Россию и Беларусь. Эвакуация стала возможной благодаря временному прекращению огня, достигнутому при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.
О возвращении эвакуированных сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинские граждане уже пересекли государственную границу в Черниговской области.
"Сейчас граждане Украины из Олешек уже пересекли границу в Черниговской области. Всем им будет предоставлена необходимая помощь", – написал Зеленский в социальных сетях.
Президент подчеркнул, что государственные учреждения, региональные и местные власти должны обеспечить людям необходимую поддержку и помочь им адаптироваться после возвращения.
Как проходила эвакуация
Жителям Олешек, пожелавшим вернуться на подконтрольную Киеву территорию, пришлось преодолеть длинный путь. Сначала их вывезли автобусами через аннексированный Крым в российскую Анапу, расположенную в Краснодарском крае. Оттуда людей доставили военно-транспортными самолетами в белорусский Гомель, после чего они направились к украинской границе.
По информации главы парламентской фракции Слуга народа Давида Арахамии, в субботу в Гомеле приземлился четвертый и последний самолет с эвакуированными жителями. Людей сопровождала украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом.
Всего в рамках гуманитарной операции планировалось эвакуировать более 750 человек. При этом жители могли самостоятельно выбрать, куда отправиться – на подконтрольную Украине территорию или в Россию. Точное число людей, вернувшихся в Украину, пока не уточняется.
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Зеленский поблагодарил Меланию Трамп
Президент Украины выразил благодарность Соединенным Штатам и лично первой леди Мелании Трамп за посредничество в организации гуманитарной миссии. Он также поблагодарил Силы обороны Украины за обеспечение безопасности операции, а уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца и его команду – за непосредственное проведение эвакуации.
Соглашение о временном прекращении огня в районе Олешек было достигнуто при участии Мелании Трамп. Как ранее сообщал Белый дом, его целью стало создание безопасного гуманитарного коридора, доставка продовольствия, лекарств и других необходимых вещей, а также вывоз мирных жителей.
Почему эвакуация была так необходима
Олешки расположены на левом берегу Днепра, напротив Херсона, и находятся под российской оккупацией с 2022 года. Из-за боевых действий, разрушений и заминированных дорог город оказался в крайне тяжелом гуманитарном положении.
По оценкам, приведенным Белым домом, до полномасштабного российского вторжения в городе проживали около 24 тысяч человек, тогда как сейчас там остаются примерно 1700-2000 жителей, преимущественно пожилых людей. Многие нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, продуктах питания и чистой воде.
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Ситуацию усугубили разрушение Каховской гидроэлектростанции в 2023 году, последовавшее масштабное наводнение и длительные перебои со снабжением. Для проведения гуманитарной операции 27 октября в районе Олешек вступил в силу локальный режим прекращения огня. Согласно достигнутым договоренностям, он должен действовать до 1 ноября, 22:59.
В течение этого времени стороны получили возможность организовать доставку гуманитарных грузов, разминирование отдельных дорог и эвакуацию гражданского населения.