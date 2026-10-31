ФОТО: объятия сквозь слезы - как встречали украинцев, эвакуированных из оккупированных Олешек
Фото: Reuters / Scanpix
Долгожданная встреча после эвакуации: украинцы обнимаются, не скрывая слез и эмоций.
В Латвии

ФОТО: объятия сквозь слезы - как встречали украинцев, эвакуированных из оккупированных Олешек

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Жители города Олешки в Херсонской области, находящегося под российской оккупацией, в субботу, 31 октября, вернулись на подконтрольную Украине территорию. Для этого им пришлось проделать сложный маршрут через Россию и Беларусь. Эвакуация стала возможной благодаря временному прекращению огня, достигнутому при посредничестве первой леди США Мелании Трамп.

О возвращении эвакуированных сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, украинские граждане уже пересекли государственную границу в Черниговской области.

"Сейчас граждане Украины из Олешек уже пересекли границу в Черниговской области. Всем им будет предоставлена необходимая помощь", – написал Зеленский в социальных сетях.

Президент подчеркнул, что государственные учреждения, региональные и местные власти должны обеспечить людям необходимую поддержку и помочь им адаптироваться после возвращения.

Фото: AFP/Scanpix
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (в центре) фотографируется с жителями эвакуированного из-под российской оккупации города Олешки после их прибытия в Украину 31 октября 2026 года.
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец (в центре) фотографируется с жителями эвакуированного из-под российской оккупации города Олешки после их прибытия в Украину 31 октября 2026 года.

Как проходила эвакуация

Жителям Олешек, пожелавшим вернуться на подконтрольную Киеву территорию, пришлось преодолеть длинный путь. Сначала их вывезли автобусами через аннексированный Крым в российскую Анапу, расположенную в Краснодарском крае. Оттуда людей доставили военно-транспортными самолетами в белорусский Гомель, после чего они направились к украинской границе.

Фото: Reuters / Scanpix
Эвакуированные из оккупированных Олешек жители Украины вместе со своим котом после возвращения на родину.
Эвакуированные из оккупированных Олешек жители Украины вместе со своим котом после возвращения на родину.

По информации главы парламентской фракции Слуга народа Давида Арахамии, в субботу в Гомеле приземлился четвертый и последний самолет с эвакуированными жителями. Людей сопровождала украинская делегация во главе с уполномоченным Верховной рады по правам человека Дмитрием Лубинцом.

Всего в рамках гуманитарной операции планировалось эвакуировать более 750 человек. При этом жители могли самостоятельно выбрать, куда отправиться – на подконтрольную Украине территорию или в Россию. Точное число людей, вернувшихся в Украину, пока не уточняется.

Зеленский поблагодарил Меланию Трамп

Президент Украины выразил благодарность Соединенным Штатам и лично первой леди Мелании Трамп за посредничество в организации гуманитарной миссии. Он также поблагодарил Силы обороны Украины за обеспечение безопасности операции, а уполномоченного Верховной рады по правам человека Дмитрия Лубинца и его команду – за непосредственное проведение эвакуации.

Соглашение о временном прекращении огня в районе Олешек было достигнуто при участии Мелании Трамп. Как ранее сообщал Белый дом, его целью стало создание безопасного гуманитарного коридора, доставка продовольствия, лекарств и других необходимых вещей, а также вывоз мирных жителей.

Фото: AFP/Scanpix
Эмоциональные моменты возвращения домой: жители Олешек обнимают друг друга после эвакуации из оккупации.
Эмоциональные моменты возвращения домой: жители Олешек обнимают друг друга после эвакуации из оккупации.

Почему эвакуация была так необходима

Олешки расположены на левом берегу Днепра, напротив Херсона, и находятся под российской оккупацией с 2022 года. Из-за боевых действий, разрушений и заминированных дорог город оказался в крайне тяжелом гуманитарном положении.

По оценкам, приведенным Белым домом, до полномасштабного российского вторжения в городе проживали около 24 тысяч человек, тогда как сейчас там остаются примерно 1700-2000 жителей, преимущественно пожилых людей. Многие нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, продуктах питания и чистой воде.

Фото: ZUMAPRESS.com
Вместе с хозяевами из оккупации эвакуировали и домашних животных.
Вместе с хозяевами из оккупации эвакуировали и домашних животных.

Ситуацию усугубили разрушение Каховской гидроэлектростанции в 2023 году, последовавшее масштабное наводнение и длительные перебои со снабжением. Для проведения гуманитарной операции 27 октября в районе Олешек вступил в силу локальный режим прекращения огня. Согласно достигнутым договоренностям, он должен действовать до 1 ноября, 22:59.

В течение этого времени стороны получили возможность организовать доставку гуманитарных грузов, разминирование отдельных дорог и эвакуацию гражданского населения.

Темы

УкраинаВойна в УкраинеХерсонКрымБеларусьСШАБелый домНаводнениеВладимир Зеленский

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