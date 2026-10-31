ФОТО: объятия сквозь слезы - как встречали украинцев, эвакуированных из оккупированных Олешек

Всего в рамках гуманитарной операции планировалось эвакуировать более 750 человек. При этом жители могли самостоятельно выбрать, куда отправиться – на подконтрольную Украине территорию или в Россию. Точное число людей, вернувшихся в Украину, пока не уточняется.