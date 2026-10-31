"Украинцы более предприимчивы, чем латыши": откровенное интервью о проблемах латвийского туризма и роли приезжих
Латвийский сельский туризм сталкивается с нехваткой работников, сокращением числа иностранных гостей и растущими расходами. Руководитель ассоциации Lauku ceļotājs Аснате Зиемеле в интервью LETA рассказала, почему отрасли все труднее развиваться, в чем Латвия уступает соседним странам и какую роль в туристическом бизнесе играют приезжие, в частности украинцы, чьей предприимчивости, по ее мнению, латышам стоит поучиться.
Туристы экономят, а предприниматели боятся повышать цены
По словам Зиемеле, летний туристический сезон 2026 года в целом оказался неплохим. Существенного сокращения бронирований предприниматели не заметили, однако практически все отмечают, что отдыхающие стали значительно экономнее. Особенно заметно это по спросу на питание. Один из предпринимателей в Латгале рассказал, что гости иногда заказывают одну порцию еды на двоих или даже четверых. При этом на развлечениях и интересных занятиях туристы экономить не спешат.
Владельцы гостевых домов также сталкиваются с ростом расходов, но опасаются повышать стоимость проживания из-за ограниченной покупательной способности клиентов. При этом качественный отдых по-прежнему востребован: туристы готовы платить за комфорт и интересные услуги, а обычных домиков с минимальными удобствами им уже недостаточно.
"Это преступление против Латгале"
Особенно резко Зиемеле раскритиковала государственную политику в отношении Латгале. После инцидентов с беспилотниками власти объявили о выделении 1,5 миллиона евро на продвижение туризма, сделав регион приоритетным направлением. Однако руководитель ассоциации считает это решение скорее политическим жестом, чем реальной помощью.
"Это было типичное предвыборное решение. Мы все над этим смеялись, но людям со стороны казалось, что Латгале оказывают очень большую поддержку", – заявила она.
По мнению Зиемеле, настоящая проблема региона заключается не в последствиях инцидентов с дронами, а в постепенной утрате культурного наследия, традиционной архитектуры и местной самобытности. "Нужно было сохранить латгальский диалект и все остальное наследие. Но за последние 20 лет на это не нашлось ни денег, ни интереса. Теперь мы видим белые оконные рамы. То, что произошло, – преступление против Латгале", – подчеркнула она.
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За последние годы часть исторических построек разрушилась, некоторые озера оказались окружены заборами, а дороги ведут в практически опустевшие деревни. Зиемеле убеждена, что вместо масштабной рекламы государству следовало бы поддерживать сохранение традиционных усадеб, ремесел и местной кухни.
Иностранных туристов становится меньше, а Эстония обходит Латвию
Еще одна проблема – сокращение числа путешественников из Германии и Скандинавии. Главной причиной Зиемеле считает близость войны в Украине.
"На нас влияет близость войны. Речь не только о дронах или ракетах, а о том, что рядом с нами идет война. Никакой маркетинг этого не изменит, потому что в туризме безопасность стоит на первом месте", – отметила она.
В то же время заметно выросло количество туристов из Литвы, которых особенно привлекает латвийское побережье. По словам Зиемеле, литовцы охотно тратят деньги и стали чрезвычайно важными клиентами для отрасли.
При этом Латвия недостаточно использует собственный туристический потенциал. Иностранным гостям, останавливающимся в Риге, сложно самостоятельно организовать поездки в регионы, а готовых экскурсий с транспортом и питанием не хватает.
В этом отношении Латвия уступает Эстонии, где значительно лучше развиты велосипедные маршруты, природный туризм и инфраструктура. Показательным стал трехлетний маркетинговый проект в Великобритании: по словам Зиемеле, 99% бронирований через платформу природного туризма пришлись на эстонские предложения.
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"У нас есть чему поучиться у украинцев"
Одной из острейших проблем сельского туризма остается нехватка работников. Некоторые владельцы гостевых домов уже отказались от поиска персонала и сократили услуги до того объема, который способны обеспечить самостоятельно. Особенно сложно найти поваров и обслуживающий персонал.
Зиемеле считает, что государству следует упростить привлечение иностранных работников. При этом она высоко оценивает вклад украинцев, которые не только работают в латвийском туризме, но и открывают собственные предприятия.
"Украинцы более предприимчивы, чем латыши, – в положительном смысле этого слова. Они замечают свободную нишу и начинают действовать, предлагают питание и другие услуги, которые умеют обеспечивать. Они молодцы, и нам есть чему у них поучиться", – заявила она.
Дополнительные трудности создают налоговые требования, в частности минимальные социальные взносы за сотрудников, занятых неполное рабочее время, и вопросы уплаты НДС при использовании Booking.com. Хотя платформа остается важным каналом привлечения клиентов, некоторые предприниматели отказываются от нее из-за высоких комиссий.
Под угрозой популярная акция домашних кафе
Несмотря на сложности, в отрасли появляются и положительные тенденции. В сельский туризм приходит новое поколение предпринимателей, которое больше внимания уделяет качеству услуг, дизайну, продвижению в социальных сетях и прибыльности бизнеса.
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Однако Зиемеле обеспокоена возможным сокращением государственного финансирования. Под вопросом остается в том числе поддержка популярной акции Mājas kafejnīcu dienas, общее число посещений которой уже приблизилось к 100 тысячам.
"Можно решить сэкономить, например, 20 или 30 тысяч евро. Но что это за сумма по сравнению с такой масштабной и позитивной акцией?" – задается вопросом она.
По мнению руководителя ассоциации, государству необходимо не просто сокращать расходы, а оценивать экономическую отдачу от вложений. Развитие сельского туризма, подчеркивает она, зависит от поддержки небольших предприятий, сокращения бюрократии и сохранения уникальных особенностей латвийских регионов.