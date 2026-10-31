"Украинцы более предприимчивы, чем латыши": откровенное интервью о проблемах латвийского туризма и роли приезжих

По мнению Зиемеле, настоящая проблема региона заключается не в последствиях инцидентов с дронами, а в постепенной утрате культурного наследия, традиционной архитектуры и местной самобытности. "Нужно было сохранить латгальский диалект и все остальное наследие. Но за последние 20 лет на это не нашлось ни денег, ни интереса. Теперь мы видим белые оконные рамы. То, что произошло, – преступление против Латгале", – подчеркнула она.