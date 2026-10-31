Работу пока не предложили: неизбранный в Сейм Ингмар Лидака рассказал, чем теперь будет заниматься
Бывший депутат Сейма Ингмар Лидака пока не определился, чем займется после завершения работы в парламенте. Однако политик не исключает, что посвятит время написанию давно задуманной книги и продолжит просветительскую деятельность.
В беседе с агентством LETA Ингмар Лидака признался, что пока не получал конкретных предложений о работе ни от государственных учреждений, ни от других организаций. По его словам, он открыт для различных возможностей, однако прежде хочет определиться с дальнейшим направлением своей профессиональной деятельности.
Одним из возможных вариантов политик считает осуществление давней мечты – написание книги. Кроме того, Лидака намерен продолжать заниматься просветительской деятельностью. Ранее он регулярно посещал библиотеки, дома культуры и школы, где проводил лекции о природе и животных.
"Я открыт для самых разных предложений", – заявил Лидака.
На выборах в 15-й Сейм Лидака баллотировался от "Объединенного списка". Партия получила 41 депутатский мандат, однако сам Лидака избран не был.