Работу пока не предложили: неизбранный в Сейм Ингмар Лидака рассказал, чем теперь будет заниматься

В беседе с агентством LETA Ингмар Лидака признался, что пока не получал конкретных предложений о работе ни от государственных учреждений, ни от других организаций. По его словам, он открыт для различных возможностей, однако прежде хочет определиться с дальнейшим направлением своей профессиональной деятельности.