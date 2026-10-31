Ноябрь начинается с относительно теплой погоды.
В Латвии
Сегодня 18:11
С какой погоды начнется ноябрь в Латвии?
Первый день ноября в Латвии будет пасмурным, но относительно теплым. Синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии прогнозируют облачную погоду, местами небольшой дождь и туман. Температура воздуха днем достигнет +10 градусов.
В ночь на воскресенье, 1 ноября, небо над Латвией будет преимущественно облачным. На большей части территории страны осадков не ожидается, лишь в отдельных районах на севере возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер будет слабым, местами образуется туман. Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов.
В Риге ночью также будет преимущественно облачно, однако без осадков. При слабом ветре температура воздуха опустится до +5...+7 градусов.
Днем в воскресенье облачная погода сохранится, хотя местами небо будет ненадолго проясняться. В отдельных районах возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до +6...+10 градусов. Ожидается слабый ветер скоростью до 5 метров в секунду.