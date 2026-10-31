С какой погоды начнется ноябрь в Латвии?

В ночь на воскресенье, 1 ноября, небо над Латвией будет преимущественно облачным. На большей части территории страны осадков не ожидается, лишь в отдельных районах на севере возможен небольшой кратковременный дождь. Ветер будет слабым, местами образуется туман. Температура воздуха ночью составит от +2 до +7 градусов.