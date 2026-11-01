Ученые считают, что Европе предстоит необычная зима: что нас ждет в ближайшие месяцы?
Зима в Европе может оказаться теплее и дождливее обычного. Такой сценарий связывают с сочетанием двух климатических явлений: усиливающегося Эль-Ниньо в Тихом океане и положительной фазы Индоокеанского диполя. Прогнозы указывают на их влияние прежде всего в ноябре и декабре, но дальнейшее развитие зимы остается менее определенным.
Эль-Ниньо возникает, когда поверхностные воды в центральной и восточной частях экваториального Тихого океана становятся теплее обычного. По оценке американского Центра прогнозирования климата, сильная или очень сильная фаза явления, вероятно, сохранится до начала 2027 года.
Положительная фаза Индоокеанского диполя означает, что воды на западе Индийского океана теплее, а на востоке – холоднее нормы. Согласно прогнозу исследователей CCSR/IRI, она может продержаться до конца года, а в январе начнется переход к нейтральной фазе.
Изменения температуры океана влияют на осадки и циркуляцию атмосферы. Возникающие волны могут воздействовать на струйное течение – мощный поток воздуха в верхних слоях атмосферы, который влияет на перемещение воздушных масс. Поэтому процессы в Индийском океане способны отразиться и на погоде в Европе. Так, положительный Индоокеанский диполь осенью связывали с мягкой и влажной погодой в Северной Европе и Великобритании зимой 2019/2020 года.
Свежий сезонный прогноз европейской службы Copernicus также отдает предпочтение температурам и количеству осадков выше средних значений на большей части континента. При этом модели предполагают, что атмосферная циркуляция будет меняться по ходу зимы, поэтому прогноз на ноябрь и декабрь нельзя автоматически переносить на следующие месяцы.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что в океане назревает "бомба, которая полностью изменит предстоящую зиму".