Ученые считают, что Европе предстоит необычная зима: что нас ждет в ближайшие месяцы?

Изменения температуры океана влияют на осадки и циркуляцию атмосферы. Возникающие волны могут воздействовать на струйное течение – мощный поток воздуха в верхних слоях атмосферы, который влияет на перемещение воздушных масс. Поэтому процессы в Индийском океане способны отразиться и на погоде в Европе. Так, положительный Индоокеанский диполь осенью связывали с мягкой и влажной погодой в Северной Европе и Великобритании зимой 2019/2020 года.