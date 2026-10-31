Ксении Собчак запретили въезд в Латвию на неопределенный срок
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже приняла решение включить российскую телеведущую, журналистку и интернет-блогера Ксению Собчак в список нежелательных для Латвии лиц.
Как сообщила Браже в социальной сети X, решение принято в соответствии с пунктом 1 части третьей статьи 104 Закона об иммиграции, согласно которому решение о включении иностранца в список нежелательных для Латвии лиц принимает министр иностранных дел.
Ксении Собчак запрещен въезд в Латвию на неопределенный срок.
Собчак также занималась политической деятельностью в России и в свое время позиционировалась как оппонент президента Владимира Путина. Однако убитый впоследствии российский оппозиционный политик Алексей Навальный считал ее участие в политике частью стратегии Кремля, направленной на оттягивание голосов у настоящей оппозиции.
Отец Ксении Собчак, Анатолий Собчак, был мэром Санкт-Петербурга. Именно в его администрации Владимир Путин начинал свою политическую карьеру.
Одновременно в список нежелательных для Латвии лиц включен и Константин Богомолов – российский театральный режиссер и супруг Ксении Собчак. Ранее Богомолов ставил спектакли в том числе в Лиепайском театре.
С начала полномасштабной войны России против Украины министры иностранных дел Латвии неоднократно принимали решения о запрете на въезд представителям российской индустрии развлечений, публично поддерживавшим политику государства-агрессора.