Ксении Собчак запретили въезд в Латвию на неопределенный срок

Собчак также занималась политической деятельностью в России и в свое время позиционировалась как оппонент президента Владимира Путина. Однако убитый впоследствии российский оппозиционный политик Алексей Навальный считал ее участие в политике частью стратегии Кремля, направленной на оттягивание голосов у настоящей оппозиции.