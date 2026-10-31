Сколько нужно зарабатывать, чтобы жить обеспеченно в Латвии и других странах Европы
В одной европейской стране для относительно комфортной жизни одному человеку достаточно 1000 евро в месяц, а в другой потребуется более 6000 евро. Но высокая зарплата еще не гарантирует благополучия: многое зависит от стоимости жилья, цен, накоплений и наличия собственной недвижимости. Euronews Business сравнил доходы в 34 европейских странах и подсчитал, сколько нужно зарабатывать одиночкам, парам и семьям с двумя детьми.
Сколько нужно зарабатывать, чтобы жить обеспеченно в Европе? Однозначного ответа на этот вопрос нет: представления о комфортной жизни у всех разные, а цены и уровень доходов существенно отличаются даже внутри одной страны. Издание Euronews Business попыталось оценить необходимый уровень доходов, рассчитав, сколько должна получать семья после уплаты налогов, чтобы ее доход составлял 150% от медианного дохода в соответствующей стране. Этот показатель принято считать нижней границей верхнего среднего класса.
При этом важно учитывать, что такие расчеты не отражают накопленное богатство, наличие собственной недвижимости и другие обстоятельства, которые существенно влияют на реальное материальное положение человека.
Что считается доходом среднего класса
Сначала суммируются все денежные поступления домохозяйства: зарплаты, доходы от инвестиций, социальные пособия и другие источники. Затем из общей суммы вычитаются налоги и взносы социального страхования.
Полученный доход пересчитывается с учетом количества членов семьи и так называемой эквивалентной численности взрослых. Это позволяет учитывать, что расходы семьи не растут пропорционально количеству ее членов: например, несколько человек могут совместно оплачивать жилье и коммунальные услуги.
По классификации Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), к среднему классу относятся домохозяйства, располагаемые доходы которых составляют от 75% до 200% медианного дохода страны.
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Эта группа делится на три категории:
- 75-100% медианного дохода - нижний средний класс;
- 100-150% - средний слой среднего класса;
- 150-200% - верхний средний класс.
Однако единого общепринятого порога, который гарантировал бы комфортную жизнь, не существует.
"Если у нас есть только данные о доходах, можно предположить, что большинство домохозяйств, доходы которых превышают 150% медианного уровня, располагают достаточными средствами для относительно комфортной жизни", - рассказал Euronews Business старший экономист ОЭСР Себастьян Кёнигс. В то же время другие исследователи подчеркивают: даже доход выше этого уровня сам по себе не гарантирует финансовой стабильности.
Сколько нужно зарабатывать одному человеку
В 2025 году медианный эквивалентный располагаемый доход в Европейском союзе составляет 22 939 евро в год, или 1912 евро в месяц.
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Чтобы достичь уровня 150% от медианного дохода, одному взрослому человеку, живущему отдельно, необходимо получать 2867 евро в месяц после уплаты налогов.
В 34 европейских странах этот порог существенно различается: от 603 евро в месяц в Северной Македонии до 6491 евро в Швейцарии. Среди стран ЕС диапазон составляет от 1023 евро в Румынии до 6256 евро в Люксембурге.
В нескольких европейских государствах для достижения этого уровня требуется более 4000 евро в месяц:
- Норвегия - 5240 евро;
- Австрия - 4568 евро;
- Дания - 4524 евро;
- Ирландия - 4392 евро;
- Нидерланды - 4308 евро.
Среди четырех крупнейших экономик Евросоюза самый высокий порог установлен в Германии - 3611 евро в месяц.
Во Франции он составляет 3307 евро, что примерно на 15% выше среднего показателя ЕС. В Италии необходимый доход немного ниже среднего по Евросоюзу - 2758 евро. В Испании он самый низкий среди этих четырех стран - 2546 евро. Таким образом, одинокому взрослому человеку в Германии для достижения соответствующего уровня доходов необходимо на 1065 евро в месяц больше, чем в Испании.
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В некоторых европейских странах порог не достигает даже 1000 евро. Помимо Северной Македонии, это Албания (723 евро), Турция (755 евро), Черногория (825 евро) и Сербия (975 евро). Все пять государств являются кандидатами на вступление в ЕС.
Среди стран Евросоюза 11 государств имеют показатель от 1000 до 1900 евро в месяц. В их числе:
- Португалия - 1808 евро;
- Польша - 1799 евро;
- Греция - 1463 евро;
- Болгария - 1108 евро;
- Венгрия - 1099 евро.
Сколько нужно зарабатывать паре и семье с детьми
Парам без детей не требуется в два раза больше денег, чем человеку, живущему одному. Поскольку партнеры делят расходы на аренду жилья и коммунальные услуги, согласно методологии Eurostat, их совокупный доход должен быть в 1,5 раза выше.
Таким образом, чтобы достичь нижней границы верхнего среднего класса, паре в Евросоюзе необходимо получать в общей сложности 4301 евро в месяц после уплаты налогов.
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Для семьи с двумя детьми младше 14 лет этот показатель увеличивается до 6021 евро в месяц.
При сравнении разных стран их места в рейтинге не меняются: для всех государств используются одинаковые коэффициенты - 1,5 для пары и 2,1 для семьи с двумя детьми.
Сколько нужно зарабатывать, чтобы жить обеспеченно в Латвии и соседних странах
Согласно расчетам Euronews Business, жителю Латвии, который живет один, необходимо получать 1748 евро в месяц после уплаты налогов, чтобы его доход достигал 150% от медианного уровня по стране. Именно эту отметку исследователи используют как условную нижнюю границу верхнего среднего класса.
Для пары без детей совокупный ежемесячный доход должен составлять 2622 евро после налогов, а для семьи с двумя детьми младше 14 лет - 3671 евро.
В Литве показатели практически такие же, как в Латвии. В Эстонии необходимый доход заметно выше: одному взрослому нужно получать 2143 евро в месяц, паре - 3215 евро, а семье с двумя детьми - около 4500 евро.
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Таким образом, для достижения сопоставимого относительного уровня благосостояния жителю Эстонии требуется примерно на 395 евро в месяц больше, чем жителю Латвии. При этом латвийский показатель для одного взрослого на 1119 евро ниже среднего по Евросоюзу, который составляет 2867 евро в месяц.
Как меняется ситуация с учетом покупательной способности
Сравнение доходов в евро не дает полной картины, поскольку стоимость жизни в европейских странах существенно различается. На одну и ту же сумму в разных государствах можно купить совершенно разное количество товаров и услуг.
Поэтому экономисты используют показатель покупательной способности (PPS) - условную денежную единицу, позволяющую учитывать различия в уровне цен.
С учетом покупательной способности порог дохода для одного взрослого человека в ЕС составляет 2830 PPS в месяц.
В разных странах показатель варьируется от 1031 PPS в Албании до 4709 PPS в Люксембурге. Разница между самым низким и самым высоким значениями составляет примерно 4,6 раза. Для сравнения: если учитывать доходы непосредственно в евро, разрыв достигает 10,8 раза.
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Самый низкий показатель среди государств Евросоюза зафиксирован в Венгрии - 1495 PPS. С учетом покупательной способности разница между Венгрией и Люксембургом составляет немногим более трех раз. Если же сравнивать суммы в евро, разрыв достигает шести раз.
Это показывает, насколько сильно стоимость жизни влияет на реальную покупательную способность жителей разных стран.
Одинаковые доходы не означают одинаковый уровень жизни
Даже после корректировки на покупательную способность сохраняются существенные различия между государствами. Кроме того, средние показатели по стране не отражают ситуацию в отдельных регионах, особенно когда речь идет о стоимости жилья.
Профессор Лейденского университета Коэн Камминада объясняет, что одинаковое положение в распределении доходов в разных странах вовсе не означает одинаковых возможностей.
"Одно и то же место в распределении доходов в разных странах может обеспечивать совершенно разные условия жизни. Если ваши доходы в одной стране составляют 150% от медианного уровня, это вовсе не означает, что у вас такая же покупательная способность, как у человека в другой стране, доходы которого также достигают 150% от медианного уровня", - пояснил профессор Euronews Business.
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Поэтому даже высокий доход относительно средних показателей страны не всегда означает, что человек может позволить себе одинаковый уровень комфорта в разных европейских государствах.
Почему важны не только зарплата, но и накопления
Экономисты обращают внимание еще на один важный фактор: доходы не отражают всего финансового положения человека. Большое значение имеют накопления, собственная недвижимость и отсутствие долгов.
Старший экономист ОЭСР Себастьян Кёнигс отмечает, что некоторые люди вполне комфортно живут даже с относительно небольшими доходами, поскольку владеют собственным жильем и проживают в регионах с более низкими ценами.
Профессор Камминада также подчеркивает значение накоплений. По его словам, семья со средними доходами, но имеющая финансовую подушку, зачастую лучше защищена от непредвиденных расходов или потери работы, чем домохозяйство с более высокими заработками, но без сбережений и с большими долгами.
Что на самом деле означает комфортная жизнь
По мнению Камминады, комфортную жизнь нельзя сводить к способности оплачивать повседневные счета.
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Домохозяйство должно иметь возможность позволить себе достойное жилье, продукты питания, энергоносители и транспорт, участвовать в общественной жизни, отдыхать и откладывать деньги.
Кроме того, у семьи должны быть финансовые резервы, позволяющие справиться с неожиданными расходами или временной потерей доходов, не оказавшись сразу в тяжелом материальном положении.
Профессор предупреждает, что ни 150%, ни 200% от медианного дохода нельзя считать универсальной границей, после которой человек автоматически начинает жить обеспеченно. Классификация ОЭСР показывает относительное положение домохозяйства в распределении доходов, но не гарантирует, что денег будет достаточно для удовлетворения всех потребностей.
С этим согласен и исследователь Немецкого института экономических исследований (DIW Berlin) доктор Маркус М. Грабка. По его мнению, доходы выше 150% медианного уровня сами по себе еще не обеспечивают финансовой безопасности. "Доходы, превышающие 150% медианного уровня, обеспечивают финансовую безопасность только в том случае, если у человека также имеется определенный объем частного имущества и собственности", - заявил он Euronews Business.
Таким образом, при оценке благосостояния европейцев важно учитывать не только размер зарплаты после уплаты налогов, но и стоимость жизни в конкретном регионе, жилищные расходы, наличие недвижимости, накоплений и долгов.