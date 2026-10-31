Сколько нужно зарабатывать, чтобы жить обеспеченно в Латвии и других странах Европы

"Одно и то же место в распределении доходов в разных странах может обеспечивать совершенно разные условия жизни. Если ваши доходы в одной стране составляют 150% от медианного уровня, это вовсе не означает, что у вас такая же покупательная способность, как у человека в другой стране, доходы которого также достигают 150% от медианного уровня", - пояснил профессор Euronews Business.