Данные подтвердили, что электричество в Латвии одно из самых дорогих в Евросоюзе
С учетом покупательной способности цена электроэнергии в Латвии для домохозяйств составила в первом полугодии 2026 года 30,5 PPS за 100 киловатт-часов. По этому показателю Латвия занимает восьмое место среди стран ЕС с самыми высокими ценами.
PPS – стандарт покупательной способности, который помогает сравнивать цены в странах с разным уровнем цен. В Латвии PPS-показатель (30,5) оказался выше, чем, например, в Австрии (28,6), Португалии (28,2) и Испании (28,0). Более высокие значения зафиксированы в Румынии (46,9), Польше (41,1), Чехии (34,3), Италии и Ирландии (по 32,8), Германии (32,4) и Бельгии (31,6).
В первом полугодии 2026 года домохозяйства в Латвии платили за электроэнергию в среднем 0,24 евро за киловатт-час. Это ниже среднего показателя по Евросоюзу – 0,28 евро.
В целом в ЕС цена электричества для домохозяйств за первое полугодие снизилась на 2,2% – с 0,29 до 0,28 евро за киловатт-час. Доля налогов и сборов в итоговом счете также немного сократилась: с 28,9% во втором полугодии 2025 года до 28,4% в первом полугодии 2026-го. При этом цены в ЕС все еще заметно выше, чем до энергетического кризиса 2022 года.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что жителям Латвии дали советы, как можно уменьшить счета за электроэнергию.