Данные подтвердили, что электричество в Латвии одно из самых дорогих в Евросоюзе

В целом в ЕС цена электричества для домохозяйств за первое полугодие снизилась на 2,2% – с 0,29 до 0,28 евро за киловатт-час. Доля налогов и сборов в итоговом счете также немного сократилась: с 28,9% во втором полугодии 2025 года до 28,4% в первом полугодии 2026-го. При этом цены в ЕС все еще заметно выше, чем до энергетического кризиса 2022 года.