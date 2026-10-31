Мнение: что изменилось в Латвии с 90-х? В управлении страной идеализм сменился борьбой за власть и деньги

Он обращает внимание на то, что среди министров практически нет людей, которые сами создали бы жизнеспособный проект, рискуя собственными деньгами. Поэтому, считает собеседник, им не хватает даже элементарного понимания хозяйственных и экономических процессов. Эта проблема, по его мнению, непосредственно отражается на расходовании государственного бюджета. Огромные средства направляются на бесконечные процессы, обсуждения и планы, а не на конкретный результат. Калнс приводит весьма наглядное сравнение: "В нашей стране нужно научиться платить за выкопанный колодец, а не только за процесс копания колодца и хорошие планы, которые так и остаются нереализованными на бумаге".