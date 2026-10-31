Мнение: что изменилось в Латвии с 90-х? В управлении страной идеализм сменился борьбой за власть и деньги
В начале 1990-х латвийские политики работали бесплатно, спасали больницы и создавали культурные проекты на собственные деньги. Сегодня, считает врач и основатель Сигулдского оперного фестиваля Дайнис Калнс, страной управляют теоретики, которые умеют говорить, но не способны доводить дела до конца.
Врач и основатель Сигулдского оперного фестиваля Дайнис Калнс, вспоминая первые годы восстановления независимости Латвии, говорит о времени настоящего идеализма, когда людьми двигали не личные интересы и расчеты, а желание построить новое государство. В интервью в рамках цикла "Латвия 2035" он сравнивает политическую атмосферу 1990-х с сегодняшней ситуацией и объясняет, почему будущее страны вызывает у него одновременно осторожный оптимизм и серьезные опасения.
Когда Латвией двигал идеализм
Начало 1990-х осталось в памяти Дайниса Калнса как период, когда общество объединяла искренняя внутренняя энергия. Он вспоминает легендарный второй конгресс Народного фронта, который продолжался до пяти часов утра. Для самого Калнса этот период начался с создания Лицея духовности. Ему удалось собрать вокруг проекта ведущих представителей латвийской интеллигенции того времени - Альберта Белса, Зигмунда Скуиньша, Регину Эзеру и многих других.
Общественная атмосфера требовала чего-то большего, чем обычная повседневная жизнь. Именно из этого стремления родилась идея организовать оперные представления в Сигулдском замке. Первый фестиваль состоялся в 1993 году, причем практически все пришлось создавать с нуля.
Руководство тогдашней Латвийской национальной оперы категорически отказалось участвовать в инициативе, назвав Калнса неопытным авантюристом. Однако дирижер Александр Вилюманис согласился руководить первой постановкой. Спонсоры не выделили на первый год ни гроша, поэтому необходимые деньги Калнс собирал у родственников и друзей.
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Похожая ситуация складывалась и в местной политике. Получив огромную поддержку жителей и избравшись в Рижский районный совет, Калнс вместе с другими депутатами работал в свободное от основной работы время, не требуя за это ни сантима. Нужно было спасать местную больницу от закрытия, решать повседневные проблемы. Все это делалось с убеждением, что восстановление государства - ответственность каждого гражданина.
Как идеализм сменился борьбой за власть и деньги
Оглядываясь на 1990-е годы, Калнс отмечает огромную разницу между тогдашними политиками и представителями следующих поколений. По его словам, в парламенте и муниципальных органах власти работали люди, которые уже имели авторитет и реальные достижения в своих профессиональных областях. "Тогда, 4 мая 1990 года, все депутаты были яркими личностями, за плечами которых стояла реальная работа и авторитет", - вспоминает он.
Однако эпоха таких личностей и идеалистов продолжалась недолго. Постепенно первоначальный энтузиазм уступил место борьбе за сферы влияния.
Калнс не скрывает разочарования, вспоминая и собственный позднейший опыт работы в партии "Новое время". Первоначальные реформаторские идеи и принципиальные возражения против непродуманных масштабных проектов столкнулись с политическими схемами и переделом власти.
По его оценке, романтику 1990-х постепенно вытеснила борьба за места в советах государственных и муниципальных предприятий, а также за контроль над финансовыми потоками. Вместо защиты принципиальных идей в политике все большее значение приобрело распределение должностей.
"Государству нужны реальные дела, а не красивые речи"
Говоря о современной Латвии, Калнс резко критикует неспособность государственного управления брать на себя ответственность и доводить начатые проекты до конца. По его мнению, в коридорах власти не хватает людей дела. Их место заняли теоретики.
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"Сегодня вместо ярких личностей пришли те, кто умеет хорошо говорить, - социологи и политологи. Но государству нужны реальные дела и ответственность", - говорит Калнс.
Он обращает внимание на то, что среди министров практически нет людей, которые сами создали бы жизнеспособный проект, рискуя собственными деньгами. Поэтому, считает собеседник, им не хватает даже элементарного понимания хозяйственных и экономических процессов. Эта проблема, по его мнению, непосредственно отражается на расходовании государственного бюджета. Огромные средства направляются на бесконечные процессы, обсуждения и планы, а не на конкретный результат. Калнс приводит весьма наглядное сравнение: "В нашей стране нужно научиться платить за выкопанный колодец, а не только за процесс копания колодца и хорошие планы, которые так и остаются нереализованными на бумаге".
Последствия такого подхода он видит, в частности, в проекте Rail Baltica, который из-за непродуманных обязательств превратился в огромное финансовое бремя для государства. В то же время проверенные временем национальные культурные проекты и инициативы, действительно объединяющие общество, нередко остаются без необходимой поддержки государственных учреждений.
При этом Калнс категорически не согласен с постоянными жалобами на тяжелые времена. По его словам, с точки зрения материального благополучия Латвия никогда не жила так богато, как сейчас. Проблема заключается не в отсутствии ресурсов, а в неумении ими правильно распоряжаться.
Какой должна стать Латвия к 2035 году
Размышляя о будущем страны, Калнс подчеркивает: Латвия не сможет успешно конкурировать на международном уровне, если продолжит полагаться преимущественно на внутреннее потребление и содержание бюрократического аппарата.
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Единственный путь к настоящей независимости и процветанию - способность создавать и экспортировать продукцию с высокой добавленной стоимостью.
"У нас в Латвии действительно все будет хорошо тогда, когда у нас появится своя Nokia, когда мы максимально разовьем самые светлые головы и за нами будут стоять созданные нами самими продукты, которые будет покупать весь мир", - формулирует он свою стратегическую задачу.
По мнению Калнса, для этого необходимо кардинально изменить политическое мышление и устранить барьеры, которые мешают опытным предпринимателям и практикам приходить на государственную службу и участвовать в управлении страной.
Латвии будущего, считает он, необходимо вернуть смелость и целеустремленность времен Атмоды. Тогда слова должны снова подтверждаться конкретными делами, а решения приниматься с пониманием того, к каким последствиям они приведут через несколько лет.