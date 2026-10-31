Звон колокола за 9 евро: в Юрмале почти вдвое подорожают услуги кладбищ
С нового года жителям Юрмалы придется заметно больше платить за услуги городских кладбищ. Некоторые тарифы вырастут почти в два раза: например, открытие ниши в колумбарии подорожает с 13,71 до 24,03 евро, а аренда часовни обойдется почти в 46 евро за полчаса.
Новые тарифы предусмотрены решением городской думы, принятым на этой неделе. Как пояснили на заседании думы, действующий прейскурант муниципального учреждения Jūrmalas kapi был утвержден в 2024 году. С тех пор подорожали товары и услуги, а также выросла заработная плата работников, поэтому муниципалитет решил пересмотреть расценки.
Одно из наиболее заметных изменений коснется измерения и разметки места захоронения. Эта услуга подорожает почти вдвое: вместо нынешних 8,23 евро придется платить 15,08 евро.
Уборка территории, предназначенной для проведения похорон, будет стоить 16,92 евро вместо прежних 10,37 евро. Вырастет и стоимость аренды часовни. За полчаса ее использования придется заплатить 45,94 евро. Для пенсионеров, людей с инвалидностью первой или второй группы, а также малоимущих и малообеспеченных жителей предусмотрена сниженная цена - 32,16 евро за полчаса.
С нового года изменятся и другие расценки. Повторное измерение могилы, ее разделение, объединение или разметка по просьбе клиента будут стоить 16,82 евро. За измерение и разметку уже оформленного места захоронения установлена плата в размере 1,59 евро.
Подорожают также дополнительные услуги. Звон колокола будет стоить 8,95 евро вместо 6,57 евро, а оформление документов - 13,41 евро вместо 12,14 евро.
Значительно увеличится стоимость услуг колумбария. Открытие ниши подорожает почти вдвое - с 13,71 до 24,03 евро. Кроме того, годовое пользование нишей в колумбарии будет обходиться в 89,53 евро вместо нынешних 68,79 евро.
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Таким образом, с января жителям Юрмалы придется учитывать новые, более высокие расходы практически по всем основным платным услугам городских кладбищ.