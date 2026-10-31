Звон колокола за 9 евро: в Юрмале почти вдвое подорожают услуги кладбищ

Новые тарифы предусмотрены решением городской думы, принятым на этой неделе. Как пояснили на заседании думы, действующий прейскурант муниципального учреждения Jūrmalas kapi был утвержден в 2024 году. С тех пор подорожали товары и услуги, а также выросла заработная плата работников, поэтому муниципалитет решил пересмотреть расценки.