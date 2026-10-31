Трактор с водителем ушел под воду в Мадонском крае
За пятницу на дорогах Латвии произошло 132 аварии. Один человек погиб, еще 11 пострадали. Трагедия случилась в Мадонском крае: трактор съехал в пруд, водитель не выжил.
Трагическая авария произошла около полуночи в ночь на 30 октября в волости Эргли Мадонского края. Трактор съехал в пруд. Спасатели извлекли из воды водителя, однако мужчина уже был мертв. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
В других авариях за день пострадали шесть человек в Латгале, двое - в Видземе, еще двое - в Курземе и один - в Рижском регионе. Среди пострадавших были три велосипедиста и один пешеход.
Особое внимание полиция уделила нетрезвым водителям. За управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения задержали 12 человек. Больше всего таких нарушителей выявили в Рижском регионе. Там же задержали одного водителя, находившегося под воздействием наркотиков.
Пятеро задержанных автомобилистов находились за рулем в настолько сильном алкогольном опьянении, что им грозит уголовная ответственность. В таких случаях автомобиль конфискуют либо взыскивают его стоимость.
За превышение скорости в пятницу выписали 156 протоколов. В том числе:
- Рижский регион - 37 нарушителей;
- Латгале - 44;
- Видземе - 34;
- Курземе - 24;
- Земгале - 17.
Читайте продолжение после рекламы
Еще два водителя получили наказание за агрессивное вождение. Всего за сутки полиция оформила 452 протокола за различные нарушения правил дорожного движения.