Европейские гробовщики возмущены: китайский импорт может похоронить их бизнес
Европейские производители гробов объединяются, чтобы попросить Еврокомиссию проверить поставки из Китая. Отрасль опасается, что низкие цены и возможные нарушения при таможенном оформлении угрожают местным предприятиям.
Как сообщает Politico, коалиция уже провела встречу с представителями Еврокомиссии и готовит антидемпинговую жалобу. За последние пять лет число производителей гробов в Европе сократилось примерно со 120 до 90. Это означает, что прекратило работу около четверти предприятий. Небольшие компании не выдержали конкуренции с импортом, а оставшимся производителям удалось заместить лишь половину объемов, выпускавшихся закрывшимися фабриками.
Производители утверждают, что изготовление гроба в Китае обходится примерно втрое дешевле, чем в Италии, даже если используется древесина одного типа. В качестве возможных причин они называют более низкие затраты на труд и сырье, государственные субсидии и налоговые льготы для экспортеров. Сейчас коалиция собирает данные о стоимости материалов, рабочей силы и готовой продукции, чтобы сравнить сопоставимые товары.
Отдельные опасения связаны с таможенным учетом. Математик Эмилиано Ингусио, изучивший данные по заказу производителей, обнаружил в Италии необъяснимое расхождение, эквивалентное примерно 30 тысячам гробов в год. В отрасли предполагают, что часть китайских изделий могут ввозить в разобранном виде и декларировать как деревянные детали, а затем собирать в Европе. Еще одна версия – ввоз гробов под видом упаковки для других товаров.
Одной низкой цены для введения антидемпинговых пошлин недостаточно. Производителям необходимо доказать, что товары продаются в ЕС ниже их обычной стоимости, что европейская отрасль несет существенный ущерб и что именно такой импорт стал его причиной. Еврокомиссия также требует документальных подтверждений и поддержки жалобы компаниями, на которые приходится не менее четверти производства соответствующего товара в ЕС.
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