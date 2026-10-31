Европейские гробовщики возмущены: китайский импорт может похоронить их бизнес

Одной низкой цены для введения антидемпинговых пошлин недостаточно. Производителям необходимо доказать, что товары продаются в ЕС ниже их обычной стоимости, что европейская отрасль несет существенный ущерб и что именно такой импорт стал его причиной. Еврокомиссия также требует документальных подтверждений и поддержки жалобы компаниями, на которые приходится не менее четверти производства соответствующего товара в ЕС.