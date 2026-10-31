В Польше действительно госпереворот? Почему президент прервал зарубежный визит и вернулся в Варшаву

Министр юстиции Вальдемар Журек заявил, что обратился с просьбой снять неприкосновенность с председателя трибунала Богдана Швицковского и его заместителя Бартломея Сочанского. Министр намерен начать против них уголовное преследование, обвиняя в том, что они не допустили к работе суда судей, избранных парламентом в этом году.