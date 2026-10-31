В Польше действительно госпереворот? Почему президент прервал зарубежный визит и вернулся в Варшаву
Вчера вечером президент Польши Кароль Навроцкий прервал поездку в Сенегал и прибыл в Конституционный трибунал в Варшаве, где обострился конфликт между правительством и руководством суда. У здания выставили полицию, а министр юстиции потребовал снять неприкосновенность с двух ведущих судей.
В пятницу в Конституционном трибунале Польши в Варшаве обострился конфликт между правительством премьер-министра Дональда Туска и руководством суда. У здания выставили полицию, чтобы протестующие не смогли проникнуть в помещения трибунала. В центре конфликта - спор о назначении судей и о том, кто имеет право руководить высшим конституционным судом страны.
Министр юстиции Вальдемар Журек заявил, что обратился с просьбой снять неприкосновенность с председателя трибунала Богдана Швицковского и его заместителя Бартломея Сочанского. Министр намерен начать против них уголовное преследование, обвиняя в том, что они не допустили к работе суда судей, избранных парламентом в этом году.
В тот же вечер судья Анна Корвин-Петровская объявила, что Швицковский и его заместитель отстраняются от исполнения обязанностей на один месяц. Она взяла на себя руководство трибуналом. Полиция охраняла здание и не пропускала внутрь демонстрантов.
Тем временем вечером в пятницу у здания трибунала собрались сторонники оппозиционной правой партии "Право и справедливость" (PiS), которые требовали не увольнять упомянутых судей. У здания суда находился и Швицковский. Он заявил журналистам, что в субботу в суд придут "все законно назначенные судьи" и потребуют допустить их в здание.
Президент Польши Кароль Навроцкий, которого поддерживает PiS, из-за конфликта прервал поездку в Сенегал и прибыл в трибунал. Он направлялся в Дакар, где должны состояться летние юношеские Олимпийские игры.
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Спор о назначении судей
Конституционный трибунал сообщил в социальных сетях, что Швицковский и его заместитель Сочанский по-прежнему являются законно назначенными руководителями суда. Там также резко раскритиковали действия правительства: "Все лица, участвующие в этих действиях, совершают преступление государственного переворота".
В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что правительство должно восстановить верховенство закона. "После многих лет произвола со стороны PiS это сложный, порой болезненный процесс, требующий решительных действий. Другого пути нет", - написал он в социальных сетях.
Премьер-министр заявил, что правительство действует таким образом, чтобы устранить последствия изменений, внесенных предыдущей властью в судебную систему.
Правительство PiS пришло к власти в 2015 году и вскоре назначило нескольких судей в Конституционный трибунал, получив там большинство. Трибунал имеет право оценивать, соответствуют ли законы конституции страны.
Европейский суд по правам человека и Суд Европейского союза пришли к выводу, что назначение трех судей, избранных большинством PiS, было незаконным: предыдущий состав парламента уже заполнил эти же судейские места.
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Европейские суды признали, что Конституционный трибунал Польши больше не отвечает требованиям независимого и беспристрастного суда. Ссылаясь на выводы европейских судебных инстанций об утрате трибуналом независимости, правительство Туска прекратило публикацию его решений. Однако правительству не удалось полностью отменить изменения, введенные PiS. Бывший президент Анджей Дуда, а теперь и действующий глава государства Навроцкий своим вето заблокировали несколько попыток правительства изменить ситуацию.
Президент Польши отказался принять присягу у пяти избранных парламентом судей
Навроцкий отказался принять присягу у пяти судей Конституционного трибунала, избранных парламентом начиная с марта. Он утверждает, что в процедуре их избрания были нарушения.
Одна из этих судей - Анна Корвин-Петровская, которая в настоящее время назначена временным руководителем трибунала.
Венецианская комиссия Совета Европы в этом месяце призвала президента принять присягу у новых судей, чтобы они могли приступить к работе в составе суда.
В то же время действия правительства также подверглись критике со стороны экспертов в области права. Юрист и профессор Марчин Матчак, который ранее критиковал реформы судебной системы времен PiS, поставил под сомнение наличие у министра юстиции законных оснований для отстранения председателя Конституционного трибунала.