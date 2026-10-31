Главы МИД стран G20 отказались фотографироваться с Лавровым на встрече в США
Традиционная групповая фотография министров иностранных дел стран G20 перед встречей в Атланте не состоялась. Против снимка с главой МИД России Сергеем Лавровым выступили европейские представители и дипломаты ряда других стран. В итоге госсекретарь США Марко Рубио отменил фотосессию.
По словам западного дипломата, против общей фотографии высказалась примерно треть участников, в том числе представители Австралии и Канады. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не будет совместного снимка европейских партнеров с Лавровым, поскольку «с Россией нет нормальных отношений». Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал отмену фотосессии правильным решением.
Рубио, по данным американских официальных лиц, счел, что спор вокруг снимка может превратиться в дипломатическое представление и затмить саму встречу. До этого обсуждалась возможность сделать две фотографии: одну с Лавровым, другую без него. В итоге от фотосессии отказались полностью.
Лавров позднее назвал спор о «семейной фотографии» несущественным и заявил журналистам, что если для участников важнее, кто окажется рядом на снимке, «это само за себя говорит».