Главы МИД стран G20 отказались фотографироваться с Лавровым на встрече в США
Фото: dpa/picture-alliance
Министр иностранных дел России Сергей Лавров принимает участие во встрече глав МИД стран G20 в Атланте, США.
В мире

Главы МИД стран G20 отказались фотографироваться с Лавровым на встрече в США

Отдел новостей

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Традиционная групповая фотография министров иностранных дел стран G20 перед встречей в Атланте не состоялась. Против снимка с главой МИД России Сергеем Лавровым выступили европейские представители и дипломаты ряда других стран. В итоге госсекретарь США Марко Рубио отменил фотосессию.

По словам западного дипломата, против общей фотографии высказалась примерно треть участников, в том числе представители Австралии и Канады. Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль заявил, что не будет совместного снимка европейских партнеров с Лавровым, поскольку «с Россией нет нормальных отношений». Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский назвал отмену фотосессии правильным решением. 

Рубио, по данным американских официальных лиц, счел, что спор вокруг снимка может превратиться в дипломатическое представление и затмить саму встречу. До этого обсуждалась возможность сделать две фотографии: одну с Лавровым, другую без него. В итоге от фотосессии отказались полностью.

Лавров позднее назвал спор о «семейной фотографии» несущественным и заявил журналистам, что если для участников важнее, кто окажется рядом на снимке, «это само за себя говорит».

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