Главы МИД стран G20 отказались фотографироваться с Лавровым на встрече в США

Рубио, по данным американских официальных лиц, счел, что спор вокруг снимка может превратиться в дипломатическое представление и затмить саму встречу. До этого обсуждалась возможность сделать две фотографии: одну с Лавровым, другую без него. В итоге от фотосессии отказались полностью.