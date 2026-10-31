В Даугавпилсе построят бесплатную баскетбольную площадку по международным стандартам
В Даугавпилсе планируют создать новую бесплатную баскетбольную площадку, соответствующую стандартам FIBA. Играть там смогут не только любители баскетбола 3х3, но и команды в классическом формате пять на пять.
В Даугавпилсе планируют создать новую бесплатную баскетбольную площадку, которая будет соответствовать стандартам Международной федерации баскетбола (FIBA). Она появится в микрорайоне Химия - на улице Архитекту, 10, и будет доступна всем желающим. Как сообщили в Даугавпилсской думе, проект реализуют совместно с Латвийским баскетбольным союзом (LBS). Для этого обновят часть уже существующей спортивной площадки и расширят возможности местных жителей для занятий баскетболом и активного отдыха.
На площадке уложат специальное покрытие, соответствующее требованиям FIBA, и установят две баскетбольные стойки уровня FIBA 3x3 Level 2. Полноразмерное поле позволит играть как в баскетбол 3х3, так и в классическом формате пять на пять. Его можно будет использовать для индивидуальных тренировок и командных игр.
В четверг Даугавпилсская дума поддержала заключение договора о сотрудничестве с Латвийским баскетбольным союзом. Проект будет реализован в рамках программы поддержки регионального развития "Новая баскетбольная площадка для будущих звезд". Латвийский баскетбольный союз обеспечит приобретение и установку покрытия и двух баскетбольных стоек. При необходимости организация также будет консультировать самоуправление по вопросам соблюдения требований FIBA.
На долю самоуправления придется подготовка основания площадки в соответствии с техническими требованиями, обеспечение доступа для специалистов, выполняющих работы, а также благоустройство территории в пределах имеющихся возможностей.
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После завершения проекта покрытие и баскетбольные стойки безвозмездно передадут в собственность самоуправления. В дальнейшем город будет самостоятельно отвечать за содержание площадки, обновление разметки, техническое состояние и внешний вид территории. Также муниципалитет должен будет обеспечить свободный доступ для всех желающих.
Обновленной инфраструктурой смогут пользоваться дети, молодежь и взрослые. В думе рассчитывают, что жители микрорайона Химия получат более удобное место для игры в баскетбол, а юные спортсмены - дополнительные возможности совершенствовать свои навыки за пределами спортивных залов. Завершить работы планируется до сентября 2027 года.