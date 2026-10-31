В Даугавпилсе построят бесплатную баскетбольную площадку по международным стандартам

В Даугавпилсе планируют создать новую бесплатную баскетбольную площадку, которая будет соответствовать стандартам Международной федерации баскетбола (FIBA). Она появится в микрорайоне Химия - на улице Архитекту, 10, и будет доступна всем желающим. Как сообщили в Даугавпилсской думе, проект реализуют совместно с Латвийским баскетбольным союзом (LBS). Для этого обновят часть уже существующей спортивной площадки и расширят возможности местных жителей для занятий баскетболом и активного отдыха.