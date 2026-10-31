"Это создает дополнительный стресс": бензиновые листодувы раздражают жителей Риги
Осенью вместо привычного шуршания граблей во дворах все чаще слышен громкий рев бензиновых листодувов. Уборщикам они облегчают работу, но жители жалуются, что от навязчивого шума невозможно укрыться даже в собственной квартире. О проблеме рассказали "360TV Ziņas".
Чаще всего для уборки используют бензиновые листодувы. Они достаточно мощные, но создают особенно неприятный низкочастотный шум. Такая звуковая волна может проникать через окна и стены, поэтому спрятаться от нее порой невозможно даже в собственной квартире. Доктор психологических наук, специалист по психотерапии Мария Абелтиня предупреждает, что подобный шум способен негативно влиять на психологическое состояние человека.
"Однозначно, это влияет на наше психологическое благополучие. Это может сказываться на способности концентрироваться, на возможности отдыхать и восстанавливать силы. А еще такой шум может создавать дополнительный стресс в и без того довольно напряженной жизни", - объяснила специалист.
Особенно раздражающим может быть неравномерный гул, когда листодув то работает на полной мощности, то на некоторое время затихает.
Абельтиня отмечает, что человеческое внимание естественным образом привлекают звуки, которые выделяются на фоне окружающего шума. Если они возникают неожиданно и повторяются через непредсказуемые промежутки времени, человеку становится сложнее сосредоточиться на работе или спокойно отдохнуть.
Дворникам листодувы облегчают работу
Тем временем предприятие Rīgas namu pārvaldnieks этой осенью приобрело десять листодувов, которые сейчас тестируют дворники. В дальнейшем компания оценит, стоит ли закупать такие устройства в большем количестве. Представитель предприятия Агита Бирзиете подчеркивает, что листодувы существенно облегчают физически тяжелую работу дворников и позволяют быстрее приводить в порядок территории.
Однако оценить, насколько сильно эти устройства мешают окружающим, не так просто. Директор Института безопасности труда и гигиены окружающей среды Рижского университета Страдиня Иварс Ванадзиньш объясняет, что измерение и оценка шума листодувов представляют определенную сложность. Периоды интенсивного шума чередуются с более тихими промежутками, поэтому средний уровень звука может оказаться сравнительно невысоким, даже если людям гул кажется крайне неприятным. Кроме того, в Латвии пока не проводились исследования влияния шума от листодувов на людей, находящихся внутри помещений.
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Жители могут потребовать отказаться от листодувов
Тем не менее у жильцов есть возможность повлиять на то, как убирают территорию возле их дома. Для этого необходимо обратиться к управляющему домом и обсудить альтернативные способы сбора листьев.
Как сообщает "360TV Ziņas", некоторые кооперативы собственников квартир уже приняли решение отказаться от листодувов и вернуться к традиционным граблям. Таким образом, выбор между более быстрой уборкой и тишиной во дворе в некоторых местах уже делают сами жители.