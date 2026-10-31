"Это создает дополнительный стресс": бензиновые листодувы раздражают жителей Риги

Однако оценить, насколько сильно эти устройства мешают окружающим, не так просто. Директор Института безопасности труда и гигиены окружающей среды Рижского университета Страдиня Иварс Ванадзиньш объясняет, что измерение и оценка шума листодувов представляют определенную сложность. Периоды интенсивного шума чередуются с более тихими промежутками, поэтому средний уровень звука может оказаться сравнительно невысоким, даже если людям гул кажется крайне неприятным. Кроме того, в Латвии пока не проводились исследования влияния шума от листодувов на людей, находящихся внутри помещений.