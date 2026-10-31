"Высчитывают стоимость кусочка курицы": все больше латвийцев покупают продукты только по акциям
Все больше жителей Латвии ходят в магазины за продуктами, ориентируясь на акции и скидки. Для некоторых покупателей выбор продуктов превращается в подсчет каждого евро.
В передаче "Preses klubs" на TV24 юрист, эксперт по урегулированию деловых конфликтов и специалист по переговорам Байба Замуэле обратила внимание на то, что число покупателей, ориентирующихся исключительно на специальные предложения, постоянно растет.
"Прежде всего просто увеличивается количество людей, которые покупают продукты только по акциям. Это, с одной стороны, печально, но, по сути, это своего рода инструмент, который сами торговые сети предлагают покупателям. Хорошо, что такая возможность есть. Об этом тоже нужно говорить", - отметила Замуэле.
По ее словам, скидки позволяют людям хотя бы частично приспосабливать свои покупки к финансовым возможностям. Однако за акционными предложениями и рекламными буклетами скрывается и гораздо менее радостная сторона повседневной жизни. Недавно в одном из магазинов Замуэле увидела пожилую женщину, которая внимательно рассчитывала, сколько мяса может себе позволить купить.
"Печально смотреть, как бабушка выбирает, какой кусочек курицы взять, и подсчитывает", - рассказала эксперт.
Именно эта сцена, по ее мнению, показывает, насколько непростой стала ситуация для части жителей страны. Покупка продуктов для них уже не сводится к выбору между разными товарами или поиску наиболее выгодного предложения. Иногда приходится буквально высчитывать, сколько еды можно положить в корзину, чтобы не выйти за рамки ограниченного бюджета.
Замуэле не считает сами скидки чем-то плохим: напротив, возможность приобрести продукты дешевле помогает покупателям справляться с повседневными расходами. Но за этим не следует забывать о тех, кому даже акционные цены становятся все менее доступными.