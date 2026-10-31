"Высчитывают стоимость кусочка курицы": все больше латвийцев покупают продукты только по акциям

"Прежде всего просто увеличивается количество людей, которые покупают продукты только по акциям. Это, с одной стороны, печально, но, по сути, это своего рода инструмент, который сами торговые сети предлагают покупателям. Хорошо, что такая возможность есть. Об этом тоже нужно говорить", - отметила Замуэле.