Неужели Рижский черный бальзам тоже переедет в Литву? Производитель пока не дает ответа

Рижский черный бальзам с его многовековой историей является одним из самых известных латвийских брендов. "Тот факт, что они производят и другие известные латвийские бренды где-то ещё, не очень хорош с нашей точки зрения, потому что мы хотели бы пополнять этим свой государственный бюджет, а не бюджет какой-то другой страны, где это происходит. Надеюсь, решение будет найдено. Один из вариантов - продать бренд, чтобы спасти ситуацию, и чтобы его купил какой-нибудь действительно успешный патриот Латвии, который сможет продолжить производство и развитие", - сказала руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе.