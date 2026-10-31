Неужели Рижский черный бальзам тоже переедет в Литву? Производитель пока не дает ответа
Рижский черный бальзам может столкнуться с неопределенным будущим: его производитель уже перенес выпуск игристых напитков и алкогольных коктейлей в Литву, а судьбу компании акционеры решат на следующей неделе. Неужели один из главных символов Латвии тоже покинет Ригу?
Будет ли легендарный Рижский черный бальзам по-прежнему производиться в Риге? Этот вопрос волнует общество, так как производитель Amber Latvijas balzams уже перенес производство игристых напитков и алкогольных коктейлей в Литву, а на следующей неделе акционеры компании решат ее дальнейшую судьбу. Перед собранием акционеров Латвийское радио спросило руководство компании, будет ли производство Рижского черного бальзама продолжаться в Риге или будет перенесено в Литву. Руководство ответило, что никаких решений пока не принято, сообщает Lsm.lv.
И Рижский черный бальзам, и другие товарные знаки зарегистрированы в Патентном правлении. Что может произойти с ними в случае банкротства компании, объяснила представитель учреждения Элла Ниедра: "Компания Amber Latvijas balzams в настоящее время владеет несколькими зарегистрированными товарными знаками - как словесными, так и изобразительными - для различных продуктов. Пока владелец товарного знака поддерживает эти товарные знаки, они действительны. Но если компания будет объявлена банкротом, дальнейшие решения принимает администратор неплатежеспособности. В то же время существуют возможности и решения по продаже этих товарных знаков".
Рижский черный бальзам с его многовековой историей является одним из самых известных латвийских брендов. "Тот факт, что они производят и другие известные латвийские бренды где-то ещё, не очень хорош с нашей точки зрения, потому что мы хотели бы пополнять этим свой государственный бюджет, а не бюджет какой-то другой страны, где это происходит. Надеюсь, решение будет найдено. Один из вариантов - продать бренд, чтобы спасти ситуацию, и чтобы его купил какой-нибудь действительно успешный патриот Латвии, который сможет продолжить производство и развитие", - сказала руководитель Центра содействия сельскохозяйственному рынку Ингуна Гулбе.
Читайте продолжение после рекламы
Необходимость сохранения бренда и продолжения производства в Латвии подтвердили и представители нового кредитора компании MBO Beverages, который в конце лета принял на себя требования двух банков к компании. В понедельник руководство Amber Latvijas balzams планирует встретиться со Службой государственных доходов, чтобы обсудить разблокировку счетов.