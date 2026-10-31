"Скорее Россия провоцирует нас": Литва и Эстония ответили на сообщения о требовании США "смягчить риторику"
Власти Литвы и Эстонии отрицают, что получали от США или других союзников просьбы смягчить публичную риторику об угрозах со стороны России. Ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что представители Пентагона якобы обращались с таким призывом к нескольким странам НАТО, в том числе к Эстонии, Латвии и Литве.
Литва: нас ни о чем не просили
В канцелярии президента Литвы Гитанаса Науседы в пятницу заявили, что ни глава государства, ни его советники не получали подобных обращений от американской стороны. "У президентского офиса нет комментариев по поводу этой публикации. Президент и его советники не получали никаких звонков или просьб от союзников смягчить свою риторику в отношении России", - сообщили в канцелярии.
Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс также заверил, что подобных просьб ему не поступало. "Никто меня ни о чем не просил, и я даже не знаю, как могли бы выглядеть такие запросы - в письменной или устной форме. Позиция Литвы и моя личная позиция в отношении нашего восточного соседа не меняются", - заявил премьер журналистам в пятницу.
Министр обороны Литвы Робертас Каунас также сообщил, что не располагает информацией о подобных просьбах США. При этом он подчеркнул, что Литва основывает свои заявления о России на фактах.
Эстония: "Скорее Россия провоцирует нас"
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что США не предлагали Таллину менять риторику относительно российских угроз. По его словам, американская сторона уважает Эстонию как эксперта по российским вопросам.
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Цахкна напомнил, что Россия "организует террористические атаки и диверсии" против европейских стран. Эстония не боится открыто говорить об этом, а провоцирующей стороной, по его мнению, выступает именно Москва. "Мы постоянно общаемся с Соединенными Штатами по вопросам политики безопасности, размещения их войск здесь и оборонных планов НАТО. И, безусловно, в наших интересах ни в коем случае не провоцировать Россию. Скорее Россия провоцирует нас. Поэтому на нас не оказывается никакого давления в ту или иную сторону. Мы обсуждаем эти вопросы вместе. США - союзник по НАТО, и пятая статья действует, поэтому такое общение происходит каждый день", - сказал министр.
Он также подчеркнул, что ни страны Балтии в целом, ни Эстония в частности никогда не использовали в своих заявлениях агрессивную риторику.
"Весь этот нарратив связан с желанием Путина подорвать политическое единство нашего западного мира", - добавил Цахкна.
Представитель пресс-службы Министерства обороны Эстонии Инесе Эдура заявила, что ведомство не комментирует информацию, основанную на словах анонимных источников. По официальным каналам министерство также не получало подобных просьб от США.
Что сообщило Reuters
По данным Reuters, которое ссылается на четырех осведомленных собеседников, причиной обращения американской стороны стало убеждение, что некоторые заявления европейских лидеров и представителей властей вредят безопасности континента.
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В частности, внимание американских чиновников привлекли высказывания о том, что Россия напоминает "крысу, загнанную в угол", которая прибегает к все более отчаянным действиям на фоне того, что ее вторжение в Украину практически остановилось.
Один из источников назвал подобную риторику бессмысленной. По его словам, европейским представителям предложили "не провоцировать Россию" такими заявлениями. При этом собеседники агентства подчеркнули, что просьбы не носили конфронтационного характера.
Одним из американских чиновников, передававших это послание, был руководитель политического направления Пентагона Элбридж Колби, участвующий в пересмотре уровня военного присутствия США в Европе. Один из источников утверждал, что Колби сказал представителю одной из стран Балтии, что Россию не следует провоцировать. В качестве примера он якобы привел публичные заявления о России как о "крысе, загнанной в угол". При этом агентство не смогло установить, какое именно высказывание имелось в виду.
В конце сентября премьер-министр Эстонии Кристен Михал, говоря о диверсионной деятельности России в Европе, действительно сравнил Путина с "крысой, загнанной в угол".
Аналогичное сравнение недавно использовал и член Палаты представителей Конгресса США Дон Бейкон, который на протяжении многих лет возглавляет группу поддержки стран Балтии. В интервью агентству LETA в мае этого года он заявил, что Путин - плохой и опасный человек, а угрозу со стороны России для Балтии необходимо воспринимать серьезно. "Некоторые считают, что Россия слишком слаба, чтобы представлять угрозу. Но я не знаю. Путин сейчас как крыса, загнанная в угол. Я думаю, что он опасен, и нам нужно быть осторожными", - говорил тогда Бейкон.
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Сообщения о предполагаемых просьбах США прозвучали на фоне того, что администрация американского президента Дональда Трампа вновь активизировала усилия по организации переговоров о прекращении начатой Москвой войны против Украины. Недавно Трамп также смягчил некоторые санкции в отношении России.