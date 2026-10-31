"Скорее Россия провоцирует нас": Литва и Эстония ответили на сообщения о требовании США "смягчить риторику"

Цахкна напомнил, что Россия "организует террористические атаки и диверсии" против европейских стран. Эстония не боится открыто говорить об этом, а провоцирующей стороной, по его мнению, выступает именно Москва. "Мы постоянно общаемся с Соединенными Штатами по вопросам политики безопасности, размещения их войск здесь и оборонных планов НАТО. И, безусловно, в наших интересах ни в коем случае не провоцировать Россию. Скорее Россия провоцирует нас. Поэтому на нас не оказывается никакого давления в ту или иную сторону. Мы обсуждаем эти вопросы вместе. США - союзник по НАТО, и пятая статья действует, поэтому такое общение происходит каждый день", - сказал министр.