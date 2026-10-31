Золото рухнуло до минимума с июля: что происходит с ценами на драгоценные металлы
Фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
В мире

Золото рухнуло до минимума с июля: что происходит с ценами на драгоценные металлы

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Следить за Otkrito.lv в Google

Золото опустилось до минимальной отметки с середины июля, а серебро за один день потеряло почти 4% стоимости. Инвесторы опасаются, что рост инфляции в США заставит Федеральную резервную систему повысить процентные ставки.

Цена золота в пятницу опустилась до самого низкого уровня с середины июля. На стоимость драгоценного металла давят ускорение инфляции в США и обострение ситуации в районе Ормузского пролива. Эти факторы усиливают опасения, что Федеральная резервная система США (ФРС) может повысить базовую процентную ставку, сообщает издание The Economic Times.

В пятницу золото подешевело на 1% - до 3980,4 доллара за тройскую унцию. Серебро потеряло еще больше: его цена снизилась на 3,6%, до 50,5 доллара за унцию. Таким образом, октябрь может стать уже вторым месяцем подряд, когда золото дешевеет по итогам месяца.

Аналитики выделяют два основных фактора, оказывающих давление на рынок: свежие данные об экономическом росте США и ускорение инфляции в стране.

По предварительным данным, ВВП США в третьем квартале этого года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это более быстрый рост, чем во втором квартале, когда экономика увеличилась на 2,2%. При этом экономисты ожидали, что рост ВВП в июле-сентябре составит 3%. Одновременно годовая инфляция в США ускорилась до 3,7%. В предыдущие два месяца этот показатель составлял 3,4%.

Новые экономические данные усилили вероятность того, что ФРС в ближайшее время может повысить базовую процентную ставку. Для рынка золота это неблагоприятный сигнал: драгоценный металл сам по себе не приносит процентного дохода, поэтому при высоких ставках инвестиции, которые позволяют получать проценты, становятся привлекательнее.

Однако долгосрочные прогнозы аналитиков остаются оптимистичными. Эксперты допускают, что в следующем году стоимость золота может вырасти до 5000 долларов за унцию или даже превысить эту отметку. Один из аргументов в пользу такого сценария - ожидание, что со временем ФРС все же придется снижать процентные ставки, а инфляция перестанет создавать серьезные проблемы для экономики.

Темы

СШАВВП

Другие сейчас читают