Золото рухнуло до минимума с июля: что происходит с ценами на драгоценные металлы

По предварительным данным, ВВП США в третьем квартале этого года вырос на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это более быстрый рост, чем во втором квартале, когда экономика увеличилась на 2,2%. При этом экономисты ожидали, что рост ВВП в июле-сентябре составит 3%. Одновременно годовая инфляция в США ускорилась до 3,7%. В предыдущие два месяца этот показатель составлял 3,4%.