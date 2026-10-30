"Жирные годы закончились": Кулбергс требует от будущих партнеров согласиться на сложные решения

Смилтенс подчеркнул, что распределение должностей станет последним вопросом, который будут решать при формировании правительства. По его словам, даже между потенциальными партнерами пока нет конкретных договоренностей о том, кто получит посты министров. "Общество должно знать, что вопрос о должностях будет последним, который мы будем решать. Совершенно серьезно. Сейчас даже у партнеров нет конкретных договоренностей о министерских портфелях, поскольку и мы сами еще не обсудили все вопросы", - заявил он.