"Жирные годы закончились": Кулбергс требует от будущих партнеров согласиться на сложные решения
Первая неделя переговоров о создании нового правительства Латвии завершилась без договоренностей о распределении министерских портфелей. Кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс пока предлагает партиям сначала согласовать непопулярные реформы и сокращение государственных расходов.
Первая неделя переговоров о формировании нового правительства Латвии завершилась без ясности относительно состава будущей коалиции и распределения должностей. Кандидат в премьер-министры Андрис Кулбергс от Объединенного списка и потенциальные партнеры по нескольким вопросам достигли принципиального согласия, однако пока обсуждают прежде всего приоритеты будущего правительства, а не министерские портфели.
После встреч с представителями "Нового Единства", Национального объединения и "Прогрессивных" основной акцент переговоров был сделан на согласовании программы будущего кабинета министров.
"Мы предложили им список нескольких сложных решений и, по сути, получили поддержку практически всех предложений", - рассказал агентству LETA один из лидеров Объединенного списка Эдвард Смилтенс. По его словам, единственное принципиальное возражение со стороны "Нового Единства" касалось государственного финансирования политических партий.
Смилтенс считает, что партии в духе солидарности должны внести собственный вклад в интересах общества, поэтому государственное финансирование политических сил можно было бы немного сократить. Это одновременно помогло бы уменьшить общие расходы государства.
В целом, утверждает политик, участники переговоров понимают необходимость привести в порядок государственные финансы, пересмотреть работу государственного управления и провести реформы.
Должности пока не обсуждают
Смилтенс подчеркнул, что распределение должностей станет последним вопросом, который будут решать при формировании правительства. По его словам, даже между потенциальными партнерами пока нет конкретных договоренностей о том, кто получит посты министров. "Общество должно знать, что вопрос о должностях будет последним, который мы будем решать. Совершенно серьезно. Сейчас даже у партнеров нет конкретных договоренностей о министерских портфелях, поскольку и мы сами еще не обсудили все вопросы", - заявил он.
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По мнению политика, сначала будущей коалиции необходимо договориться о сложных решениях, которые потребуются для стабилизации государственных финансов.
"Жирные годы закончились. Поэтому спешить с договоренностями о должностях было бы бессмысленно. Сначала нужно договориться о сложных и непопулярных решениях, которые придется принимать государству. И только после этого можно будет договориться о должностных лицах, способных реализовать эти решения, проводить реформы и взять на себя ответственность за их выполнение", - пояснил Смилтенс.
"Новое Единство" не понимает, куда движутся переговоры
В то же время представители "Нового Единства" публично выразили обеспокоенность ходом переговоров.
Бывший премьер-министр, депутат Сейма Эвика Силиня ранее заявила агентству LETA, что сейчас трудно понять, в каком направлении движется процесс формирования правительства. По ее словам, у партии нет ощущения, что она в полной мере участвует в создании будущей коалиции.
Параллельно обсуждают руководство Сейма
По информации агентства LETA, одновременно с переговорами о правительстве проходят консультации о составе Президиума 15-го Сейма.
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На пост председателя парламента выдвигается Эдвард Смилтенс. Места в Президиуме также могут получить Раймонд Вейонис от Объединенного списка, Линда Лиепиня от партии "Латвия на первом месте", Инару Мурниеце от Национального объединения и Антонина Ненашева от "Прогрессивных". При этом место для представителя "Нового Единства" в Президиуме Сейма пока не предусматривается.
Переговоры о формировании правительства продолжатся на следующей неделе. Кулбергс также встретится с представителями партии "Латвия на первом месте".