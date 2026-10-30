Семейные врачи: вакцин от гриппа по-прежнему не хватает ни детям, ни взрослым

Вакцины с повышенной дозой для пациентов старше 60 лет семейные врачи получили в последние несколько дней. Между тем вакцины, предназначенные для детей с хроническими заболеваниями в возрасте от двух до 18 лет, в основном уже израсходованы, поскольку их поставили в недостаточном количестве, пояснила глава ассоциации.