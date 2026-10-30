Семейные врачи: вакцин от гриппа по-прежнему не хватает ни детям, ни взрослым
В практиках семейных врачей спрос на вакцины от гриппа по-прежнему превышает предложение. В настоящее время доступны только вакцины с повышенной дозой для пациентов старше 60 лет, сообщила агентству LETA президент Латвийской ассоциации семейных врачей (LĢĀA) Алисе Ницмане-Айшпуре.
Вакцины с повышенной дозой для пациентов старше 60 лет семейные врачи получили в последние несколько дней. Между тем вакцины, предназначенные для детей с хроническими заболеваниями в возрасте от двух до 18 лет, в основном уже израсходованы, поскольку их поставили в недостаточном количестве, пояснила глава ассоциации.
По словам Ницмане-Айшпуре, по-прежнему нет ни платных, ни оплачиваемых государством вакцин от гриппа для детей начиная с шестимесячного возраста и взрослых до 59 лет. Нехватка затрагивает как пациентов с хроническими заболеваниями, так и в целом здоровых людей.
Глава ассоциации отметила, что Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) пообещал поставить вакцины в Латвию до 13 ноября. В практиках семейных врачей надеются получить их до 18 ноября - Дня независимости Латвии.
Как сообщалось, в этом сезоне гриппа до 26 октября в Латвии прививки от сезонного гриппа за счет государства получили 18 779 человек, а от Covid-19 - 1764 человека, свидетельствуют опубликованные SPKC данные.
SPKC напоминает, что наиболее подходящее время для вакцинации от гриппа - конец октября и ноябрь. Это позволит защититься от тяжелого течения болезни и осложнений вплоть до завершения сезона активного распространения гриппа.
В Европе задержался процесс производства вакцин от гриппа, поэтому их поставки в Латвию осуществляются постепенно и несколько позже, чем обычно, поясняет SPKC. Пациентам из групп риска рекомендуется узнавать о возможностях вакцинации в своей практике семейного врача.
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В Латвии доступна интраназальная вакцина от гриппа Fluenz, которая вводится через нос и предназначена для детей в возрасте от двух до 17 лет включительно, относящихся к определенным группам риска по состоянию здоровья. Вакцины распределены и доставлены в медицинские учреждения, которые сделали соответствующие заказы, сообщил SPKC.
Продолжается также вакцинация препаратом Efluelda, предназначенным для людей старше 60 лет, а также пациентов со средней или тяжелой иммуносупрессией. Для обеспечения его доступности предусмотрены дополнительные поставки в практики семейных врачей.
Вакцину Vaxigrip, предназначенную для других целевых групп, которым вакцинация оплачивается государством, в том числе взрослых и детей с хроническими заболеваниями, планируется получить в Латвии до 13 ноября.
Для вакцинации от Covid-19 медицинским учреждениям в этом сезоне уже поставлены адаптированные вакцины Comirnaty XFG. Прививка от Covid-19 бесплатна для всех жителей.
Вакцинацию от гриппа и Covid-19 можно пройти одновременно, во время одного визита к врачу.
В связи с продолжающимся мониторингом распространения гриппа и других респираторных инфекций SPKC напоминает, что снизить риск заражения помогают простые профилактические меры. В повседневной жизни важно регулярно и тщательно мыть руки водой с мылом, проветривать помещения, а также соблюдать правила гигиены при кашле и чихании - прикрывать рот и нос одноразовой салфеткой или сгибом локтя. Рекомендуется также регулярно очищать поверхности, к которым люди часто прикасаются.
При появлении симптомов респираторной инфекции, например кашля, насморка, боли в горле или повышенной температуры, рекомендуется оставаться дома, избегать тесных контактов с другими людьми и при необходимости связаться с семейным врачом. Особенно важно защитить людей, у которых повышен риск тяжелого течения заболевания, в том числе пожилых, беременных женщин, маленьких детей и пациентов с хроническими заболеваниями.
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SPKC подчеркивает, что вакцинация - самый эффективный способ снизить риск тяжелого течения гриппа, его осложнений и госпитализации. Она особенно рекомендуется людям, у которых повышен риск тяжелого течения болезни. Поскольку вирусы гриппа меняются, а состав вакцин каждый сезон адаптируется к актуальным циркулирующим штаммам, прививаться от гриппа необходимо ежегодно.
Как сообщалось, на прошлой неделе активность гриппа в Латвии немного повысилась, однако по-прежнему остается на низком уровне, свидетельствуют данные мониторинга SPKC.
Заболеваемость гриппом на предыдущей неделе достигла 9,2 случая на 100 000 жителей - на 15% больше, чем неделей ранее, когда было зарегистрировано восемь случаев на 100 000 жителей.