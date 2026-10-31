В Литве демонтируют линии электропередачи, ведущие в Калининградскую область РФ и в Беларусь
Как сообщил литовский сетевой оператор Litgrid, в ходе демонтажа линий электропередачи (ЛЭП) с Калининградской областью России и Беларусью освобождено 238 гектаров земли.
На данный момент демонтировано 99 км линий и 281 опора ЛЭП. Всего планируется разобрать 169 км линий и 545 опор. Полностью завершить работы планируется во второй половине 2028 года.
Демонтируемые линии находятся в самоуправлениях Игналинского, Висагинского, Вильнюсского, Швенченского, Шальчининкского, Алитусского, Лаздийского, Друскининкского, Вилкавишкского и Пагегяйского районов.
Всего будет демонтировано 12 линий с Беларусью и шесть - с Калининградской областью. В ходе работ снимаются провода и изоляторы, разбираются опоры, территория приводится в порядок, а земля освобождается от сервитутных ограничений.
После отключения стран Балтии от контролируемой Россией системы IPS/UPS и присоединения к синхронной зоне континентальной Европы в феврале 2025 года линии электропередачи с Россией и Беларусью стали не нужны, поэтому и начался их демонтаж.