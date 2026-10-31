Латышская жена экс-президента Эстонии получает от государства 2000 евро в месяц, хотя уже давно не живет с супругом
Иева Ильвес продолжает получать от эстонского государства 2047,94 евро в месяц как супруга бывшего президента Тоомаса Хендрика Ильвеса. Они перестали быть парой еще в 2023 году, однако официально брак до сих пор не расторгнут. Именно поэтому право на представительские выплаты сохраняется, сообщает ERR.
За год такие выплаты составляют почти 24 600 евро. При этом супругой действующего главы государства Иева была всего девять месяцев: они поженились 2 января 2016 года, а уже 10 октября президентский пост заняла Керсти Кальюлайд.
По закону супругу или супруге президента Эстонии полагаются представительские выплаты в размере 30% от должностного оклада главы государства во время его полномочий и 20% — после их окончания. В последнем случае при нынешнем окладе это составляет 2047,94 евро ежемесячно.
Сама Иева Ильвес подтвердила, что получает деньги, поскольку юридически остается замужем. Она считает такую поддержку справедливой: по ее мнению, выплата помогает выполнять представительскую роль и после завершения президентского срока.
Вспоминая время в статусе первой леди, Ильвес назвала его непростым, но насыщенным. Ей приходилось совмещать собственную карьеру в сфере обороны с официальными мероприятиями и общественной деятельностью, постоянно перемещаясь между двумя странами.
В канцелярии президента Эстонии подтвердили, что Иева Ильвес остается получателем выплат. А вот бывшая жена Тоомаса Хендрика Ильвеса Эвелин после развода предусмотренных для супругов главы государства льгот не получает.
Сам Тоомас Хендрик Ильвес получает президентскую пенсию — 7679,78 евро в месяц.
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