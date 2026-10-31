Мнение: "Нынешнее поколение станет первым, у которого уровень интеллекта начнет снижаться"

Исследователь также уверен, что развитие искусственного интеллекта неизбежно изменит рынок труда и требования к специалистам. "То, что профессии изменятся, совершенно очевидно. Например, в работе программистов уже происходят существенные перемены, юристов это тоже коснется. Если ты специалист высочайшего уровня, то пока еще защищен. А вот новичкам, начинающим специалистам, приходится очень тяжело, потому что искусственный интеллект умнее среднего человека. В этом я уверен на сто процентов. По крайней мере, на уровне общих знаний", – заключил Пойканс.