Мнение: "Нынешнее поколение станет первым, у которого уровень интеллекта начнет снижаться"
Искусственный интеллект (ИИ) способен значительно повысить продуктивность человека, однако его чрезмерное использование может привести к снижению интеллектуальных способностей целого поколения. Такое мнение в программе TV24 "Nedēļa. Post scriptum" высказал исследователь Лаборатории искусственного интеллекта Института математики и информатики Латвийского университета Илмарс Пойканс.
"Я бы назвал искусственный интеллект усилителем человеческих возможностей – если ты умеешь им пользоваться и способен эффективно его применять, то за одну единицу времени сможешь сделать гораздо больше", – отметил исследователь.
По мнению Пойканса, по уровню общих знаний искусственный интеллект уже превосходит человека. Однако вместе с новыми возможностями возникают и серьезные риски.
Отвечая на вопрос, не приведет ли развитие искусственного интеллекта к тому, что человеческий разум потеряет над ним контроль, исследователь обратил внимание на особенности человеческой природы.
"Я бы сказал, что проблема заключается в том, что человек по своей природе ленив. Мозг потребляет очень много энергии, и большинство людей, если у них есть возможность не думать, не будут этого делать", – пояснил он.
По словам Пойканса, сегодня искусственному интеллекту можно задать практически любой вопрос. Однако если пользоваться полученной информацией без критического осмысления, человек постепенно становится все более зависимым от технологий и перестает развивать собственные интеллектуальные способности.
"И это очень опасно. Скорее всего, нынешнее поколение станет первым, у которого общий или средний уровень интеллекта начнет снижаться", – предупредил исследователь.
При этом он подчеркнул, что искусственный интеллект, как и любой другой инструмент, можно использовать как во благо, так и во вред.
"ИИ открывает чрезвычайно широкие возможности, но, с другой стороны, это ведет к долгосрочному отупению общества. Мне бы очень не хотелось оказаться в таком будущем", – признался Пойканс.
Исследователь также уверен, что развитие искусственного интеллекта неизбежно изменит рынок труда и требования к специалистам. "То, что профессии изменятся, совершенно очевидно. Например, в работе программистов уже происходят существенные перемены, юристов это тоже коснется. Если ты специалист высочайшего уровня, то пока еще защищен. А вот новичкам, начинающим специалистам, приходится очень тяжело, потому что искусственный интеллект умнее среднего человека. В этом я уверен на сто процентов. По крайней мере, на уровне общих знаний", – заключил Пойканс.