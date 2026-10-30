Одно из министерств сэкономит почти 20 млн евро, просто... переехав в новое здание
Министерство экономики Латвии и четыре подведомственные ему структуры переехали в государственный офисный комплекс на улице Талеяс в Риге. Благодаря этому государство рассчитывает сэкономить 18,2 млн евро, а прежние здания министерства и ведомств выставят на аукцион.
Как сообщили в государственном предприятии Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), ранее министерство и подведомственные учреждения занимали помещения по четырем адресам общей площадью 15 397 квадратных метров. Теперь они разместились в адаптированных для их нужд офисах на улице Талеяс общей площадью 7369 квадратных метров.
Вместе с Министерством экономики туда переехали Центр защиты прав потребителей, Совет по конкуренции, Латвийское национальное бюро аккредитации и Центральное статистическое управление. Для министерства и каждого из ведомств помещения специально приспособили, создав офисы с организацией рабочих мест в зависимости от функций и повседневных потребностей учреждений.
Здание на улице Талеяс, 1, стало первым в Латвии централизованным государственным офисным комплексом, в котором размещены сразу несколько учреждений государственного управления. После переезда число сотрудников, ежедневно работающих в здании, приблизилось к 3000.
Одним из главных арендаторов комплекса ранее была Служба государственных доходов (VID). После перехода на частично удаленную работу ведомству удалось оптимизировать используемые площади на 45%. Это позволило разместить в здании и другие государственные учреждения.
Член правления VNĪ Андрис Варна считает переезд ведомств примером успешной оптимизации офисных площадей. По его словам, такой подход позволяет эффективнее использовать помещения и средства государственного бюджета, а сотрудникам государственных учреждений - работать в современных и энергоэффективных офисах вместо устаревших зданий с кабинетной планировкой.
VNĪ рассчитывает, что в период с 2027-го по 2044 год благодаря этой реорганизации долгосрочные расходы государства сократятся на 18,2 млн евро.
Чтобы покрыть расходы на адаптацию помещений, оборудование и переезд ведомств без привлечения дополнительных средств из государственного бюджета, VNĪ планирует продать здания, которые ранее занимали эти учреждения и содержание которых считается неэффективным. В числе объектов, которые выставят на публичные аукционы, - здание Министерства экономики на улице Бривибас, 55, а также здания на улице Лачплеша, 1 и улице Кришьяня Валдемара, 32. В последнем ранее располагалось Центральное статистическое управление. Передать эти объекты на аукционы планируется до конца 2026 года.
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Помимо Службы государственных доходов и Министерства экономики, в государственном офисном комплексе уже находятся VNĪ, администрация Рижского управления Государственной пограничной охраны, Центр молодежной гвардии, подразделения прокуратуры, центральный аппарат Государственной пожарно-спасательной службы, Инспекция здравоохранения, а также Налоговая и таможенная полиция. В 2027 году туда также планирует переехать Консульский департамент Министерства иностранных дел.