Одно из министерств сэкономит почти 20 млн евро, просто... переехав в новое здание

Чтобы покрыть расходы на адаптацию помещений, оборудование и переезд ведомств без привлечения дополнительных средств из государственного бюджета, VNĪ планирует продать здания, которые ранее занимали эти учреждения и содержание которых считается неэффективным. В числе объектов, которые выставят на публичные аукционы, - здание Министерства экономики на улице Бривибас, 55, а также здания на улице Лачплеша, 1 и улице Кришьяня Валдемара, 32. В последнем ранее располагалось Центральное статистическое управление. Передать эти объекты на аукционы планируется до конца 2026 года.