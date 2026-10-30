Кредиты в Латвии продолжают дорожать: чего ждать тем, кто выплачивает ипотеку?

Для заемщиков это означает вполне ощутимое увеличение расходов. Например, при ипотечном кредите в размере 100 000 евро с оставшимся сроком погашения 20 лет повышение 6-месячного EURIBOR может увеличить ежемесячный платеж примерно на 45 евро по сравнению с началом года. Для автолизинга на 30 000 евро с оставшимся сроком пять лет платеж может вырасти примерно на 12 евро в месяц. При этом октябрьское решение ЕЦБ не означает, что ежемесячные платежи по кредитам немедленно изменятся. Если кредит привязан к EURIBOR, новая ставка начнет учитываться в день ее пересмотра, установленный кредитным договором.