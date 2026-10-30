Кредиты в Латвии продолжают дорожать: чего ждать тем, кто выплачивает ипотеку?
Европейский центральный банк (ЕЦБ) 29 октября решил оставить ключевые процентные ставки без изменений. Однако для жителей Латвии, выплачивающих ипотеку или другие кредиты, это не обязательно хорошие новости: ставки EURIBOR уже заметно выросли, а значит, ежемесячные платежи могут увеличиться. Эксперты SEB объясняют, почему кредиты дорожают и стоит ли рассчитывать на снижение ставок в ближайшее время.
После двух повышений в июне и сентябре Европейский центральный банк решил сделать паузу. Ставка по депозитным операциям ЕЦБ осталась на уровне 2,50%. Решение было единогласным, однако это еще не означает, что период повышения ставок завершился. До конца 2026 года возможно еще одно повышение.
Сейчас ЕЦБ приходится учитывать два противоположных риска. С одной стороны, подорожание энергоресурсов разгоняет инфляцию. С другой – высокие цены на энергию сокращают покупательную способность населения и увеличивают расходы предприятий, замедляя экономический рост.
При этом занимать деньги на финансовых рынках уже стало дороже. Поэтому ЕЦБ решил пока не повышать ставки и оценить, как рост цен на энергию и ужесточение условий кредитования влияют на экономику.
Почему цены продолжают расти?
В сентябре годовая инфляция в еврозоне достигла 3,8%, значительно превысив установленную ЕЦБ цель в 2%. Основной причиной подорожания по-прежнему остаются энергоресурсы, особенно топливо.
Жители в первую очередь замечают это по расходам на бензин, электричество и отопление. Однако если высокие цены на энергию сохраняются длительное время, постепенно начинают дорожать и другие товары и услуги.
Пока ЕЦБ не видит признаков того, что подорожание энергоресурсов существенно повлияло на заработные платы и широкий круг потребительских цен. Но чем дольше энергия остается дорогой, тем выше риск, что инфляция закрепится на повышенном уровне.
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Почему ЕЦБ решил не повышать ставки?
Решения Европейского центрального банка – не единственный фактор, влияющий на стоимость кредитов.
За последние недели на финансовых рынках заметно выросли долгосрочные процентные ставки. Это означает, что финансирование уже становится дороже даже без новых решений ЕЦБ. В перспективе такая ситуация может привести к сокращению инвестиций предприятий и расходов населения.
Одновременно высокая стоимость энергоресурсов сама по себе тормозит экономику. После оплаты счетов у жителей остается меньше денег на остальные покупки.
Поэтому ЕЦБ пытается найти баланс: сдержать инфляцию, но при этом не допустить чрезмерного замедления экономики. На октябрьском заседании обсуждалась возможность очередного повышения ставок, однако в итоге все члены совета согласились пока ничего не менять.
Что будет с процентными ставками дальше?
Участники финансовых рынков ожидают, что ЕЦБ может вновь повысить ставки уже в декабре 2026 года. Не исключается еще одно повышение и в следующем году. Однако это лишь рыночные ожидания, а не окончательные планы Европейского центрального банка. Дальнейшие решения будут зависеть от новых экономических данных.
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Особенно важным станет декабрьское заседание, когда ЕЦБ получит обновленные прогнозы инфляции, экономического роста и влияния цен на энергоресурсы.
Насколько уже подорожали кредиты?
За 2026 год ставки EURIBOR, от которых зависят платежи по многим ипотечным и другим кредитам с переменной процентной ставкой, заметно выросли.
По данным SEB, 3-месячный EURIBOR увеличился примерно на 0,6 процентного пункта – до 2,62%. Ставка 6-месячного EURIBOR выросла на 0,85 процентного пункта – до 2,96%, а 12-месячного – на один процентный пункт, до 3,29%.
Для заемщиков это означает вполне ощутимое увеличение расходов. Например, при ипотечном кредите в размере 100 000 евро с оставшимся сроком погашения 20 лет повышение 6-месячного EURIBOR может увеличить ежемесячный платеж примерно на 45 евро по сравнению с началом года. Для автолизинга на 30 000 евро с оставшимся сроком пять лет платеж может вырасти примерно на 12 евро в месяц. При этом октябрьское решение ЕЦБ не означает, что ежемесячные платежи по кредитам немедленно изменятся. Если кредит привязан к EURIBOR, новая ставка начнет учитываться в день ее пересмотра, установленный кредитным договором.
Что это означает для тех, кто откладывает деньги?
Рост процентных ставок может быть выгоден людям, которые хранят сбережения на банковских счетах или депозитах. Более высокие ставки потенциально позволяют получать больший процентный доход.
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Однако ставка ЕЦБ не равна проценту, который банк предлагает своим клиентам. Доходность сберегательных счетов и срочных вкладов зависит от конкретного банка, вида накоплений и срока размещения денег.
Эксперты SEB напоминают, что сберегательные счета и срочные депозиты подходят прежде всего для финансовой подушки безопасности и целей на ближайшие несколько лет. Но есть важный нюанс: проценты по таким накоплениям не всегда полностью компенсируют инфляцию. Даже если сумма на счете увеличивается, ее покупательная способность может снижаться из-за роста цен.
Как защитить сбережения от инфляции?
Для долгосрочных накоплений одним из возможных решений могут стать инвестиции. Они позволяют рассчитывать на рост капитала за счет развития компаний и мировой экономики, хотя одновременно связаны с риском потерь.
Чем дольше инвестиционный горизонт, тем больше времени остается для потенциального роста капитала и восстановления после временных падений рынка. Однако длительный срок сам по себе не гарантирует положительного результата.
Один из подходов – инвестировать регулярно, например, каждый месяц. Это позволяет начать с небольших сумм и уменьшает необходимость угадывать наиболее удачный момент для покупки инвестиционных активов.
При этом руководитель направления предложений по сбережениям, инвестициям и пенсиям банка SEB Олег Андреев подчеркивает, что стоимость инвестиций может как расти, так и снижаться, а доходность не гарантирована. Поэтому важно выбирать решения, соответствующие своим финансовым целям, срокам и готовности к риску.
Стоит ли ждать снижения ставок по кредитам?
По оценке экспертов SEB, в ближайшее время рассчитывать на снижение процентных ставок не стоит.
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Хотя в октябре Европейский центральный банк решил взять паузу, он не объявлял о завершении периода повышения ставок. Высокие цены на энергоресурсы продолжают поддерживать инфляцию, а подорожание кредитов одновременно сдерживает экономическую активность. Поэтому заемщикам с переменными процентными ставками пока не стоит рассчитывать на скорое уменьшение ежемесячных платежей. Напротив, при дальнейшем росте EURIBOR кредитная нагрузка может увеличиться.
Тем, кто формирует сбережения, специалисты советуют проверить, приносят ли краткосрочные накопления процентный доход и соответствует ли выбранный способ долгосрочного накопления поставленным финансовым целям.